《神州經脈》中國再增持美債，７月青年失業率急升，滬指全周微漲

《神州經脈》滬深股市今早（１６日）高開，華為海思、ＡＩ眼鏡概念領漲，午後保險、銀

行升幅擴，農牧漁、航空、建材等板塊跌幅居前。滬綜指全日升０﹒０７％，報２８７９﹒４３

點，深成指則跌０﹒２４％，創業板指同跌０﹒０８％。兩市全日成交５９１１億元（人民幣．

下同），按日再少０﹒０７％。

滬深股市成交冰封，本周屬２０２０年以來日均成交額最低的一周。前三個交易日成交額均

在５０００億元以下，周二（１３日）僅４７７３億元，創下２０１９年１２月２４日以來新低

。成交低迷下，Ａ股每日僅窄幅波動，未再站上二千九，周四滬綜指因７月消費數據小幅回暖的

提振而抽升１％，全周升幅０﹒６％。

隔夜公布的美國經濟數據緩解對經濟衰退的擔憂，美元指數反彈。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日收報７﹒１６８０，較上個交易日４時３０分收盤價跌６９點子，兩連跌。今日

人民幣兌一美元中間價報７﹒１４６４，較上個交易日跌６５點子，止兩連升，與市場預測偏離

重新擴大至近２８０點，上個交易日報７﹒１３９９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國在６月增持美國國債，是今年４月以來年內的第二次增持，增持美國國債１１９億美

元，持有規模增至７８０２億美元，為２０２４年來最高，仍是持有美債第二多的國家。



２﹒ 中微半導體設備（上海）股份有限公司宣布，已向美國法院正式提交訴狀，起訴美國國防

部將其列入中國軍事企業清單的決定。中微公司強調，從未參與任何與軍事相關的活動。請求法

院要求美國國防部撤銷其錯誤決定，以消除誤解，維護中微公司合法權益。



３﹒ 國家統計局公布，７月全國城鎮不包含在校生的１６－２４歲勞動力失業率由上月的

１３﹒２％急升３﹒９個百分點至１７﹒１％，為去年１２月恢復發布青年失業率以來最高水平

。當月２５－２９歲勞動力失業率亦由６﹒４％微升至６﹒５％，而３０－５９歲勞動力失業率

則由４％輕微下降至３﹒９％。國家統計局此前公布，７月全國城鎮調查失業率由上月的５％升

至５﹒２％，為３月以來高位，主要是受到畢業季影響。



４﹒ 據《路透》報道，ＴｉｋＴｏｋ周四（１５日）向美國聯邦上訴法院上訴，呼籲推翻此前

的「不賣就禁」法，指美國司法部錯誤陳述其應用與中國的關係，強調ＴｉｋＴｏｋ的內容推薦

引擎和用戶數據都存儲在甲骨文（Ｏｒａｃｌｅ）運營的美國雲服務器上，對美國用戶產生影響

的內容審核決定也是在美國做出的。美國司法部律師上月表示，ＴｉｋＴｏｋ允許中國政府收集

美國人的數據並暗中操縱所看到的內容，給美國帶來國家安全風險。上訴法院將於９月１６日就

這一上訴進行口頭辯論。



５﹒ 美國兩黨議員致信美國商務部，要求就ＴＰ－Ｌｉｎｋ及附屬公司是否存在潛在的國家安

全風險展開調查。ＴＰ－Ｌｉｎｋ（內銷業務名為普聯技術有限公司、外銷業務名為聯洲國際技

術有限公司）１９９６年在深圳華強北誕生，目前是全球最大Ｗｉ－Ｆｉ路由器生產商，總部設

在新加坡和美國。中國大使館回應稱，希望相關部門在認定網絡相關事件時掌握足夠的證據，而

不是做出毫無根據的猜測和指控。



６﹒ 受中山市國資控制的嶺南股份此前宣布旗下一筆可轉債宣布無法按期兌付，涉及約４﹒９

億元。這是首例國企可轉債逾期。官媒《證券時報》今日在頭版發表題為《國企可轉債的剛兌信

仰該放下了》的評論，指在經濟環境變化以及政策層面對打破剛性兌付的硬性要求面前，企業經

營情況無可避免地會出現分化，一些經營不善、資質較差的主體所發行的可轉債違約，自然也成

為市場所必須經歷的過程。投資者在進行資產配置時，應該重點考量發行人的經營和財務狀況，

而不是因為對方是某種身份。



７﹒ 深圳海關統計顯示，今年前７個月，深圳市進出口２﹒５９萬億元，同比增長２９﹒６％

，創深圳進出口同期歷史新高，在同期內地城市中排首位，佔全國、全省的比重分別為

１０﹒４％、５０﹒２％。其中，出口１﹒６５萬億元同比增３２﹒１％，亦為同期歷史新高，

居同期內地城市首位；進口９４０５億元，同比增長２５﹒５％。單看７月，深圳市進出口

３９２７﹒３億元，增長１９﹒３％。其中，出口２４４６﹒６億元，增長１８﹒５％；進口

１４８０﹒７億元，增長２０﹒７％。



８﹒ 人民銀行行長潘功勝在接受《新華社》專訪提到貨幣政策調控時，稱會保持政策定力，不

大放大收，並會謀劃新的增量政策，暗示在物價穩定回升時不會加碼寬鬆。此外，人行將逐步淡

化對數量目標的關注，更加注重發揮利率等價格型調控工具的作用。（ｓｌ）

