《鍾之日記》港股突破牛熊線，科企業績添生氣

《鍾之日記》８月１６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股三大指數高開高收，亞太股市今早造好，恒指承接外圍利好氣氛，今早高開１７６

點後，指數愈升愈有，最多升過３６４點。尾段升幅雖然收窄，但收市仍升３２１點或升

１﹒９％，收報１７４３０，重上俗稱「牛熊分界」的２５０天線（約１７２９５）。累計全周

港股亦升２％，連續兩周上揚。今日主板成交超過１０１４億元。



＊Ａ股本周成交創２０２０年以來新低＊



美國７月零售銷售數據遠超預期，暫時緩解經濟衰退憂慮，隔晚美股大漲，今早滬深股市亦

高開，華為海思、ＡＩ眼鏡概念領漲，午後保險、銀行升幅擴，農牧漁、航空、建材等板塊跌幅

居前。滬綜指全日升０﹒０７％，報２８７９﹒４３點，深成指則跌０﹒２４％，創業板指同跌

０﹒０８％。兩市全日成交５９１１億元人民幣，按日再少０﹒０７％。

滬深股市成交冰封，本周屬２０２０年以來日均成交額最低的一周。前三個交易日成交額均

在５０００億元人民幣以下，周二（１３日）僅４７７３億元人民幣，創下２０１９年１２月

２４日以來新低。成交低迷下，Ａ股每日僅窄幅波動，未再站上二千九，周四滬綜指因７月消費

數據小幅回暖的提振而抽升１％，全周升幅０﹒６％。

最新數據顯示中國經濟增長依然乏力，人民銀行行長潘功勝接受專訪時表示，正在謀劃新的

增量政策來支撐經濟增長。提到貨幣政策時，他表示在維護價格穩定、推動價格溫和回升作為重

要考量的同時，會保持政策定力，不大放大收。



＊京東績後全系漲，京東物流飆兩成＊



京東（０９６１８）昨公布第二季度收入為２９１４億元人民幣，按年增１﹒２％，達預期

上限；淨利潤按年升９２％至１２６億元人民幣，高於券商預測的８０﹒１８億至８６﹒８４億

人民幣範圍上限；非美國通用會計準則下，淨利潤達１４４﹒６億元人民幣，升６９％，遠勝預

期。

富瑞發表報告稱，京東第二季純利超出預期，同時管理層強調了公司在客戶群和購買頻率的

強勁增長動能，故維持對京東的「買入」評級，目標價由１６１元升至１６７元。

花旗也表示，京東二季度表現超班，若內地以舊換新政策實施速度快於預期，將成為公司股

價催化劑。花旗分析師稱，預計京東電子產品和家電產品勢頭的改善將延續至下半年，維持對公

司的「買入」評級。

值得一提的是，京東旗下京東物流（０２６１８）第二季純利２０﹒２６億元人民幣，按年

飆４﹒７６倍，帶動上半年扭虧為盈。公司並宣布在港澳地區每周五推出「紅色星期五」活動，

為消費者提供獨家５﹒５折的快遞寄件優惠，料對港澳業務有正向刺激。

京東集團全日升８﹒９％，盤中高見１０８﹒８元創一個月高，京東健康（０６６１８）漲

８﹒２％，京東物流更飆近２２％。



＊阿里股價升半成，大行評好壞參半＊



阿里巴巴（０９９８８）公布，截至６月３０日止首季純利２４２﹒７億元人民幣，跌

２９％，主因經營利潤下降及投資減值增加所致，但部分被所持股權投資按市值計價的變動所抵

銷，非公認會計準則純利跌９％則仍勝預期。期內收入２４３２億元人民幣升４％，其中阿里國

際數字商業集團收入升３２％，而經營利潤３５９億元人民幣，跌１５％。

阿里全日股價升４﹒８％，報８０﹒１元。

集團首席執行官吳泳銘指，本季度業績表明戰略奏效。專注於通過好貨好價好服務以提升用

戶體驗，帶動淘天集團穩定市場份額，業務重回增長軌道。雲計算業務收入升６％，得益於公共

雲和人工智能相關產品採用量提升。在首個季度，集團以５８億美元的總價回購總計６﹒１３億

股普通股，令６月底流通的普通股數目比３月底減少２﹒３％。

高盛發表研報指，阿里巴巴首財季商品成交金額（ＧＭＶ）高單位數增長，客戶管理收入

（ＣＭＲ）增長１％符合預期，將導致市場對業績初步反應負面。報告維持「買入」評級，目標

價由１０４元上調至１０５元。花旗指，阿里巴巴首財季業績好壞參半，總收入遜預期，但經調

整淨利潤勝預期。儘管訂單量錄雙位數增長、商品成交金額（ＧＭＶ）錄高單位數增長，但客戶

管理收入（ＣＭＲ）只增１％。報告將阿里目標價由１２０元下調至１１５元，維持「買入」評

級。



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