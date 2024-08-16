【提振內房】上海公布第五批出讓土地，優化出讓規則

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海市土地交易市場昨日公布今年第五批

次商品住房用地出讓公告，擬出讓靜安區２幅地塊，出讓總面積約５﹒０１公頃，起始總價

１０６﹒７９億元（人民幣．下同）。

其中，靜安區曹家渡社區宅地被稱為上海最安全小區，因為項目南側就是上海市公安局，旁

邊還有靜安人民法院、靜安區人民檢察院等機關單位，出讓面積１﹒８５萬平方米，容積率

２﹒６８，起始價４３﹒１４億元。

另一幅是靜安區靈石社區地塊，用途為普通商品房、辦公，出讓面積３﹒１６平方米，容積

率２﹒９５，起始價６３﹒６６億元。



＊新增３項指標，施行「雙高雙競」＊



上海市規劃資源局昨日在新聞通氣會上表示，自第五批次起，上海將對市場熱度較高的地塊

施行「雙高雙競」（兩輪競價、兩輪競高品質建設標準）舉措。即：競買完成上一個指標要求後

，轉入下一個指標要求，採取梯度競爭舉措，最終實現「高品質建設一地一方案」和「市場化配

置價高者得」目標。

具體來說，第一輪競高品質是將綠色建築、超低能耗建築、裝配式建築、可再生能源、

ＢＩＭ技術應用等普適要求納入土地出讓合同，合理設定出讓起始價格，確定差異化的溢價空間

。

第二輪是對「競裝修標準」、「競公共設施和開放空間等」、「競無償移交政府的高端人才住房

」等系列舉措選擇應用、順次競買，以「價高者得」的方式最終確定競得人。

在第一輪競買中，除原有的綠色建築、超低能耗建築等高品質建設指標外，本次出讓還增設

了「競裝修標準」、「競公共設施和開放空間等」、「競無償移交政府的高端人才住房」的３項

指標，鼓勵市場主體建設優質住房，吸引各類人才落戶發展。

