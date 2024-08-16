《駐滬專電》上海在全市設立聯動創新區，將適用自貿區政策

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海將在自貿區範圍之外設立聯動創新區

，推動自貿區政策適用範圍進一步延展。上海市政府昨日在新聞發布會上表示，將在黃浦區、徐

匯區、虹口區等６個區的重點區域，以及位於自貿區外的松江、漕河涇、奉賢、金橋、青浦、嘉

定等６個綜合保稅區設立上海自貿區聯動創新區，推動自貿區政策在創新區內適用，形成首批聯

動創新區「一區一方案」。

以徐匯區為例，該區聯動創新區涵蓋大徐家匯區域、西岸濱江區域等，總面積約４５平方公

里，重點聚焦人工智能、數字經濟和科技成果轉化，在促進人工智能產教融合、打造數字經濟語

料生態、推動數據高效便利安全出境，鼓勵和規範發展新型研發機構、推動高質量孵化器建設等

方面提出一批任務舉措。

上海市發改委副主任陳彥峰表示，首批聯動創新區設立後，上海將圍繞貿易便利化、跨境資

金結算、外籍人才服務等方面精准複製推廣一批自貿區制度創新成果。據統計，首批各聯動創新

區已經提出了４５條擬複製推廣的任務舉措。

未來各聯動創新區還將深度對接上海自貿區及臨港新片區的重點產業和功能平台，打造具體

應用場景，在發展「保稅＋」新業態新模式、數據跨境流動、科技成果轉化等領域深化合作。

