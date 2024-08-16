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AH股新聞

16/08/2024 09:25

《中國要聞》全國多地組織開展不明原因肺炎疫情防控應急演練

　　《經濟通通訊社１６日專訊》近期，全國多地正組織開展不明原因肺炎聚集性疫情應急演練
。據《第一財經》梳理，從今年２月開始，有不少地區就在開展聚集性不明原因肺炎疫情或者不
明原因肺炎疫情應急處置演練活動，既有實戰演練，也有桌面推演等。尤其進入６月份後，更多
的地區加入演練隊伍中。
　　具體來看，６月就有湖南岳陽、江蘇淮安、江蘇鎮江、海南澄邁縣等地區舉行了相關應急演
練活動。緊接著７月份，吉林遼源、遼寧盤錦、湖南懷化、山西太原、江蘇無錫、四川省、重慶
市、黑龍江省、浙江麗水等地舉辦了演練活動。
　　８月以來，海南陵水、廣西壯族自治區河池市、北京石景山區、甘肅臨澤、甘肅張掖、甘肅
白銀市平川區等地也開展了相關的應急演練活動。
　
＊文化傳媒公司中標疫情應急演練項目＊
　
　　值得注意的是，中國招標投標公共服務平台的公開信息顯示，８月１日，河南展研文化傳媒
有限公司以３７﹒５萬元（人民幣．下同）的價格中標了「鄭州市不明原因肺炎聚集性疫情應急
演練項目」。
　　天眼查信息顯示，該公司成立於２０２３年４月１８日，是一家以從事文化藝術業為主的企
業。今年３月份，曾經將註冊資本金由５００萬元降低為１００萬元。該公司的註冊地址為河南
五建協作路１２號家屬院。
　
＊疫情防控應急演練非特殊原因所致＊
　
　　對於開展應急演練活動原因，一些地區也進行了說明。如遼寧省盤錦市衛生健康委表示，為
進一步提高該市傳染病疫情應急演練水平，提升突發公共衛生事件的應急處置能力，７月１２日
，該市衛健委開展了不明原因肺炎疫情應急處置桌面演練。
　　北京市石景山區衛健委表示，傳染病疫情防控應急演練是傳染病疫情應對準備工作的重要內
容，是檢驗、完善、評估、改進應急預案和提升應急能力的重要手段。石景山區衛健委於８月７
日開展了２０２４年聚集性不明原因肺炎疫情防控應急演練，加強培訓演練工作，識別、改善傳
染病疫情準備和應對工作中的薄弱環節，完善應急預案，錘鍊應急隊伍，夯實保障轄區居民的生
命安全和身體健康工作基礎。
　　甘肅省１２３２０衛生熱線電話工作人員表示，國家層面針對１０個省份已提出了要在８月
底進行傳染病拉練，因此，相關的演練，屬於正常的演練，主要是為了防止群眾對疾病造成的誤
解以及造成的恐慌，並非特殊原因所致。（ｌｃ）

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