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AH股新聞

16/08/2024 10:41

《大灣區》深圳前７月進出口２﹒５９萬億人幣，創同期新高

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據海關最新統計，今年前７個月，深圳市進出口２﹒５９萬億
元（人民幣．下同），同比增長２９﹒６％，創深圳進出口同期歷史新高，在同期內地城市中排
名首位，佔全國、全省的比重分別為１０﹒４％、５０﹒２％。其中，出口１﹒６５萬億元同比
增３２﹒１％，亦為同期歷史新高，居同期內地城市首位；進口９４０５億元，同比增長
２５﹒５％。
　　單看７月，深圳市進出口３９２７﹒３億元，增長１９﹒３％。其中，出口２４４６﹒６億
元，增長１８﹒５％；進口１４８０﹒７億元，增長２０﹒７％。
　
＊民企進出口佔比超七成，增速快於整體＊
　
　　前７個月深圳進出口數據呈現幾個特點：一是民營企業佔比超七成，且增速快於整體；二是
一般貿易、保稅物流均呈兩位數增長；三是對前十大貿易夥伴進出口保持兩位數增長水平；四是
出口方面，機電產品佔比超六成，勞密產品出口增速明顯；五是進口方面，機電產品佔比超七成
，自動數據處理設備及其零部件、半導體制造設備等商品進口倍增。
　　具體來看，深圳民企前７個月進出口１﹒８６萬億元，增長４４﹒２％，佔同期進出口總值
７１﹒８％，增速快於深圳整體１４﹒６個百分點。同期，外商投資企業進出口６０９７﹒５億
元，增長４﹒１％，佔總值２３﹒５％。（ｒｙ）

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