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AH股新聞

16/08/2024 09:37

【大國博弈】中微公司就被列入中國軍事企業清單起訴美國國防部

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中微半導體設備（上海）股份有限公司（簡稱：中微公司）宣
布，已向美國法院正式提交訴狀，起訴美國國防部將其列入中國軍事企業清單（簡稱「ＣＭＣ清
單」）的決定。
　　中微公司強調，一貫堅持合法、合規經營，嚴格遵守國內和國際法律法規，從未參與任何與
軍事相關的活動。
　　　自被列入ＣＭＣ清單以來，中微公司竭盡所能積極地同美國國防部進行溝通、澄清事實，
提供了充分的證據證明其不符合ＣＭＣ清單的認定標准，並要求其將中微公司從ＣＭＣ清單中移
除。然而，遺憾的是，截至正式起訴之日，中微公司仍未如願。因此，不得不採取法律途徑，請
求法院要求美國國防部撤銷其錯誤決定，以消除誤解，維護中微公司合法權益，並保障中微公司
股東、客戶及合作夥伴的利益。
　　中微公司（滬：６８８０１２）　以中國為基地，從事高端半導體設備及泛半導體設備的研
發、生產和銷售。２０１９年７月在上海科創板上市，發行價２９﹒０１元人民幣，第一大股東
為上海創業投資有限公司，持股１５﹒１％。中微公司今早低開，目前跌０﹒２％，報１４８元
人民幣。（ｃｔ）
　
　

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