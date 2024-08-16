【大國博弈】中微公司就被列入中國軍事企業清單起訴美國國防部

《經濟通通訊社１６日專訊》中微半導體設備（上海）股份有限公司（簡稱：中微公司）宣

布，已向美國法院正式提交訴狀，起訴美國國防部將其列入中國軍事企業清單（簡稱「ＣＭＣ清

單」）的決定。

中微公司強調，一貫堅持合法、合規經營，嚴格遵守國內和國際法律法規，從未參與任何與

軍事相關的活動。

自被列入ＣＭＣ清單以來，中微公司竭盡所能積極地同美國國防部進行溝通、澄清事實，

提供了充分的證據證明其不符合ＣＭＣ清單的認定標准，並要求其將中微公司從ＣＭＣ清單中移

除。然而，遺憾的是，截至正式起訴之日，中微公司仍未如願。因此，不得不採取法律途徑，請

求法院要求美國國防部撤銷其錯誤決定，以消除誤解，維護中微公司合法權益，並保障中微公司

股東、客戶及合作夥伴的利益。

中微公司（滬：６８８０１２） 以中國為基地，從事高端半導體設備及泛半導體設備的研

發、生產和銷售。２０１９年７月在上海科創板上市，發行價２９﹒０１元人民幣，第一大股東

為上海創業投資有限公司，持股１５﹒１％。中微公司今早低開，目前跌０﹒２％，報１４８元

人民幣。（ｃｔ）





