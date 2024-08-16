《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０２％，人行潘功勝稱保持政策定力

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行行長潘功勝在接受《新華社》專訪時提到貨幣政策調

控時，提到會保持政策定力，不大放大收，但會謀劃新的增量政策，暗示在物價穩定回升時不會

加碼寬鬆。滬深股市今早窄幅高開，滬綜指高開０﹒０２％，報２８７７﹒９４點，深成指高開

０﹒０９％，創業板指高開０﹒１１％。

上月內地新增信貸數據繼續轉弱，新增人民幣貸款遠低於預期且創１５年新低，內媒近月多

次提出，中國金融體量已達天量，不應再繼續盯著增量數據，更重要的是如何盤活存量信貸。潘

功勝在訪問中指出，人行將逐步淡化對數量目標的關注，更加注重發揮利率等價格型調控工具的

作用。

內地債市行情過熱，國債收益率自今年來刷新歷史新高，渣打中國宏觀策略部主管劉潔在報

告中指出，為了防止債息持續下滑，人民銀行未來可能會進一步引導市場回歸理性，包括增加長

期國債供應，甚至可能限制利率風險敞口的上限。

人民銀行今日進行１３７８億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放１２４９億元

，全周共放水１５２３６﹒１億元。計及本周還有４０１０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，

而人行預告延期至２６日續做，以全口徑計本周共放水１１２２６﹒１億元。（ｅｙ）

