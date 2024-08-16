《Ａ股行情》滬指半日收升０﹒０９％，市場續悶資金炒科技題材

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行行長潘功勝在接受《新華社》專訪時提到貨幣政策調

控時，提到會保持政策定力，不大放大收，但會謀劃新的增量政策，暗示在物價穩定回升時不會

加碼寬鬆。滬深股市今早窄幅高開，半日成交轉弱，市況仍然沉悶，金融醫藥領漲，滬綜指半日

升０﹒０９％，報２８８０﹒０１點，深成指跌０﹒１４％，創業板指軟０﹒０４％。

兩市半日成交３７０６億元（人民幣．下同），較上日（１５日）同時段成交回落６﹒５％

，不過仍高於再早前兩日的超低水平。

人民銀行今日進行１３７８億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放１２４９億元

，全周共放水１５２３６﹒１億元。計及本周還有４０１０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，

而人行預告延期至２６日續做，以全口徑計本周共放水１１２２６﹒１億元。



＊四大行穩盤，華為海思炒不停＊



Ａ股今早跌多升少，銀行股充當護旗手，建設銀行（滬：６０１９３９）漲１﹒４％，農業

銀行（滬：６０１２８８）升１﹒３％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒８％，工商銀行

（滬：６０１３９８）揚０﹒５％；保險股連升兩日，中國人壽（滬：６０１６２８）升１％，

中國人保（滬：６０１３１９）升０﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）揚０﹒７％。

華為海思概念連日炒作，匯中股份（深：３００３７１）、力源信息（深：３００１８４）

、世紀鼎利（深：３０００５０）、天邑股份（深：３００５０４）集體飆兩成漲停。

軍工股領跌，中航西飛（深：０００７６８）瀉４﹒７％，星網宇達（深：００２８２９）

挫４％，中航高科（滬：６００８６２）跌３％，航天彩虹（深：００２３８９）跌２﹒８％，

愛樂達（深：３００６９６）跌２﹒７％，，中船科技（滬：６０００７２）跌１﹒３％。

（ｅｙ）

