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AH股新聞

16/08/2024 11:46

《Ａ股行情》滬指半日收升０﹒０９％，市場續悶資金炒科技題材

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行行長潘功勝在接受《新華社》專訪時提到貨幣政策調
控時，提到會保持政策定力，不大放大收，但會謀劃新的增量政策，暗示在物價穩定回升時不會
加碼寬鬆。滬深股市今早窄幅高開，半日成交轉弱，市況仍然沉悶，金融醫藥領漲，滬綜指半日
升０﹒０９％，報２８８０﹒０１點，深成指跌０﹒１４％，創業板指軟０﹒０４％。
　　兩市半日成交３７０６億元（人民幣．下同），較上日（１５日）同時段成交回落６﹒５％
，不過仍高於再早前兩日的超低水平。
　　人民銀行今日進行１３７８億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放１２４９億元
，全周共放水１５２３６﹒１億元。計及本周還有４０１０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，
而人行預告延期至２６日續做，以全口徑計本周共放水１１２２６﹒１億元。
　
＊四大行穩盤，華為海思炒不停＊
　
　　Ａ股今早跌多升少，銀行股充當護旗手，建設銀行（滬：６０１９３９）漲１﹒４％，農業
銀行（滬：６０１２８８）升１﹒３％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒８％，工商銀行
（滬：６０１３９８）揚０﹒５％；保險股連升兩日，中國人壽（滬：６０１６２８）升１％，
中國人保（滬：６０１３１９）升０﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）揚０﹒７％。
　　華為海思概念連日炒作，匯中股份（深：３００３７１）、力源信息（深：３００１８４）
、世紀鼎利（深：３０００５０）、天邑股份（深：３００５０４）集體飆兩成漲停。
　　軍工股領跌，中航西飛（深：０００７６８）瀉４﹒７％，星網宇達（深：００２８２９）
挫４％，中航高科（滬：６００８６２）跌３％，航天彩虹（深：００２３８９）跌２﹒８％，
愛樂達（深：３００６９６）跌２﹒７％，，中船科技（滬：６０００７２）跌１﹒３％。
（ｅｙ）

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