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AH股新聞

16/08/2024 13:33

《Ａ股行情》滬綜指現無升跌，深成指軟０﹒１５％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股市場午後繼續窄幅波動，滬綜指無升跌，報
２８７７﹒２９點，滬深３００指數軟０﹒０４％，深成指跌０﹒１５％，創業板指升
０﹒０６％。上海Ｂ股軟０﹒２６％，深圳Ｂ股跌０﹒１２％。（ｅｙ）

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