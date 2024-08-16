《Ａ股行情》滬綜指現無升跌，深成指軟０﹒１５％

《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股市場午後繼續窄幅波動，滬綜指無升跌，報
２８７７﹒２９點，滬深３００指數軟０﹒０４％，深成指跌０﹒１５％，創業板指升
０﹒０６％。上海Ｂ股軟０﹒２６％，深圳Ｂ股跌０﹒１２％。（ｅｙ）
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16/08/2024 13:33
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