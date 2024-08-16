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AH股新聞

16/08/2024 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒０７％，全周升０﹒６％成交冰封

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國７月零售銷售數據遠超預期，暫時緩解經濟衰退憂慮，隔
晚美股大漲，今早滬深股市亦高開，華為海思、ＡＩ眼鏡概念領漲，午後保險、銀行升幅擴，農
牧漁、航空、建材等板塊跌幅居前。滬綜指全日升０﹒０７％，報２８７９﹒４３點，深成指則
跌０﹒２４％，創業板指同跌０﹒０８％。兩市全日成交５９１１億元（人民幣．下同），按日
再少０﹒０７％。
　　滬深股市成交冰封，本周屬２０２０年以來日均成交額最低的一周。前三個交易日成交額均
在５０００億元以下，周二（１３日）僅４７７３億元，創下２０１９年１２月２４日以來新低
。成交低迷下，Ａ股每日僅窄幅波動，未再站上二千九，周四滬綜指因７月消費數據小幅回暖的
提振而抽升１％，全周升幅０﹒６％。
　　最新數據顯示，中國經濟增長依然乏力，人民銀行行長潘功勝接受專訪時表示，正在謀劃新
的增量政策來支撐經濟增長。提到貨幣政策時，他表示在維護價格穩定、推動價格溫和回升作為
重要考量的同時，會保持政策定力，不大放大收。
　
＊華為海思遙遙領先，板塊漲超６％＊
　
　　華為海思概念連日炒作，板塊升幅「遙遙領先」漲逾６％。匯中股份（深：３００３７１）
、力源信息（深：３００１８４）、天邑股份（深：３００５０４）、惠倫晶體
（深：３００４６０）、世紀鼎利（深：３０００５０）及深圳華強（深：００００６２）等多
股漲停。
　　華為據悉即將推出媲美英偉達Ｈ１００的新ＡＩ芯片，最近幾周中國互聯網企業和電訊運營
商一直在測試該款名為「昇騰９１０Ｃ」的產品。外電指包括字節跳動、百度在內的互聯網公司
正就購買事項與華為進行磋商，可能的訂單價值約２０億美元。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３４５﹒６３　＋０﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８７９﹒４３　＋０﹒０７　　　　２４３６﹒０８　　
　　上證Ａ股指數　　３０１７﹒９２　＋０﹒０７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８３４９﹒８７　－０﹒２４　　　　３４７５﹒４９　　
　　深圳創業板指數　１５９１﹒４６　－０﹒０８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３５﹒２５　　－０﹒０２　　　　　０﹒６８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１０６﹒２７　＋０﹒０８　　　　　０﹒２７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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