【大國博弈】美議員要求華府調查中國製路由器ＴＰ－Ｌｉｎｋ風險

《經濟通通訊社１６日專訊》１９９６年創立於深圳華強北的ＴＰ－Ｌｉｎｋ（內銷業務名

為普聯技術有限公司、外銷業務名為聯洲國際技術有限公司），如今是全球最大Ｗｉ－Ｆｉ路由

器生產商，儘管ＴＰ－Ｌｉｎｋ把總部設在了新加坡和美國，並在２０２２年推動內銷和外銷業

務分離，但仍無法逃脫美國政界的關注。據《路透》，美國兩黨議員致信美國商務部，要求就

ＴＰ－Ｌｉｎｋ及附屬公司是否存在潛在的國家安全風險展開調查。

致信議員為美國眾議院與中國共產黨戰略競爭特設委員會的兩位共同主席，即共和黨籍的梅

拿納爾和民主黨籍的克里希納莫提。信中特別提到ＴＰ－Ｌｉｎｋ路由器韌體中的已知漏洞，以

及有黑客利用其路由器來攻擊歐洲國家政府官員的實例，他們強調這是「刺眼的國家安全問題」

。

美國商務部對報道表示，將透過適當管道作出回應。中國大使館則表示，希望相關部門在認

定網絡相關事件時掌握足夠的證據，而不是做出毫無根據的猜測和指控。

美國網路安全與基礎設施安全局（ＣＩＳＡ）去年指出，ＴＰ－Ｌｉｎｋ路由器有一個缺陷

，有可能被利用執行遙控編碼。與此同時，美國Ｃｈｅｃｋ Ｐｏｉｎｔ網絡安全公司報告說，

一個與中國官方資助機構相關的黑客利用ＴＰ－Ｌｉｎｋ內嵌的惡意韌體發動了針對歐洲外事官

員的網絡攻擊。（ｅｙ）

