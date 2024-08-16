【提振內房】內媒：南京杭州天津成都青島籌備國企收購商品房方案

《經濟通通訊社１６日專訊》繼深圳宣布在全市範圍內收購商品房用作保障房後，料其他一

二線城市亦將響應三中全會政策，跟進出台有關國企收儲商品房作保障房的政策文件。據《證券

時報》新媒體報道，接下來將有多個一線城市出台相關政策文件收儲商品房，不過從文章內容來

看，其提到的「一線城市」不限於外界普遍理解的北上滬深四城，還包括了部分發展較佳或具政

策地位的二線城市。

報道提到，南京市計劃出台收購已建成未出售商品房用作保障性住房工作方案。目前，已啟

動已建成未出售商品房項目梳理摸排，征詢房地產開發企業出售意願，如有合適項目將按要求由

國企負責收購實施。下一步，南京市將加快構建房地產轉型發展新模式，讓商品住房回歸商品屬

性，滿足改善性住房需求。

除了南京之外，報道指，杭州、天津、成都當局都在研究制定由國企收購商品房用作保障性

住房的相關政策，青島市也在擬定相關工作方案。



＊廣州住建局稱將加快研究三中全會精神＊



至於公認的四大一線城市中，深圳率先啟動收儲存量商品房方案，北京、上海暫無反應，至

於廣州此前在個別地段實施過類似政策，但沒有在全市範圍內進行，不過據上述報道指，廣州市

住房和城鄉建設局向記者表示，將按照上級要求加快研究出台貫徹落實三中全會精神相關政策文

件。（ｅｙ）

