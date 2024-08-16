《債務風險》首見國企可轉債逾期，官媒籲放下國企剛兌信仰引恐慌

《經濟通通訊社１６日專訊》中國可轉債市場金身破後，受中山市國資控制的嶺南股份

（深：００２７１７）此前宣布旗下一筆可轉債宣布無法按期兌付，涉及約４﹒９億元（人民幣

．下同），是首例國企可轉債逾期。

中國可轉債信用風險激增，加上官媒呼籲放下國企可轉債的剛兌信仰，中證轉債指數今日急

跌１﹒４％，報３６７﹒５５點，創下超過三年新低，目前全市場逾５００隻可轉債中，上漲數

不足３０隻。

嶺南股份信用風險早有預兆，在２０２３年６月２０日起，嶺南股份主體長期信用等級及「

嶺南轉債」信用等級由ＡＡ－逐級調整為２０２４年８月２日的ＣＣ級，就在一個星期前，嶺南

股份已經發公告，警告公司現金不足以覆蓋兌付金額，且存在較大資金缺口，大概率會發生兌付

風險。

國企通常具有較高的信譽和償付能力，因此嶺南轉債受機構青睞，即使評級連連下跌亦「不

?棄不放棄」，然而官媒對地方國企爆發信用風險的態度，不禁讓機構倒抽一口涼氣。內地《證

券時報》發表頭版評論，標題為「國企可轉債的剛兌信仰該放下了」，可謂「擲地有聲」。文章

指，在經濟環境變化以及政策層面對打破剛性兌付的硬性要求面前，企業經營情況無可避免地會

出現分化，一些經營不善、資質較差的主體所發行的可轉債違約，自然也成為市場所必須經歷的

過程。文章提出，投資者在進行資產配置時，應該重點考量發行人的經營和財務狀況，而不是因

為對方是某種身份，就進行「拔高」或「歧視」。



＊嶺南股份敲響退市警鐘＊



嶺南轉債違約，正股也面臨著退市危機。嶺南股份現價下跌１﹒１％，報０﹒９３元，此前

已經連續兩天股價低於１元面值。

嶺南股份從事園林工程施工、景觀規劃設計、綠化養護和苗木產銷等業務，去年營業收入

２１﹒３０億元，同比下降１７﹒０８％，淨虧損１０﹒９６億元，現金流為－２﹒７９億元，

資產負債率高達８５﹒４７％。審計機構指出，公司持續虧損、債務負擔重及存在債務逾期未償

還等因素，持續經營具重大不確定性。（ｅｙ）

