《中國監管》最高檢：堅持零容忍，全鏈條追訴欺詐發行證券

《經濟通通訊社１６日專訊》最高人民檢察院印發《關於辦理財務造假犯罪案件有關問題的

解答》，強調堅持零容忍要求，堅持「嚴」的主基調，全鏈條追訴實施欺詐發行證券，包括違規

披露、不披露重要信息犯罪的上市公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員

等責任人員，為財務造假提供虛假證明文件的中介組織，以及其他配合上市公司實施財務造假犯

罪的單位和個人。

《解答》共４部分１５條，就辦理財務造假犯罪案件總體要求，欺詐發行證券罪構成要件的

把握及立案追訴標準的適用，違規披露、不披露重要信息罪構成要件的把握及立案追訴標準的適

用，中介組織及其人員犯罪認定等問題提出明確意見。

其中，明確對於欺詐發行證券後，在持續經營階段又實施違規披露、不披露重要信息犯罪的

，以及為欺詐發行證券向金融監管單位或人員行賄，又構成行賄犯罪的，均數罪並罰。同時，明

確對公司、企業違反規定在帳目上作跨期確認的，偽造財務數據後又實施虛假平帳行為的，違規

不披露重要信息違法行為有繼續狀態的，應當依法追究刑事責任；對層級多、鏈條長，涉及的公

司、企業人員較多的，堅持分層分類處理；對中介組織及其人員故意提供虛假證明文件，或者在

履行職責過程中嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實的，依法追究刑事責任。（ｓｌ）

