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AH股新聞

16/08/2024 11:17

《汽車新勢力》比亞迪傳收購佳士拿品牌，李雲飛：不實消息

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地汽車媒體《路咖汽車》引述海外知情人士稱，比亞迪
（０１２１１）（深：００２５９４）正「推進收購（或高比例入股）美國傳統三大汽車品牌之
一的克萊斯勒（Ｃｈｒｙｓｌｅｒ，港譯「佳士拿」），以快速攻下歐洲市場。該媒體還為比亞
迪估算，指比亞迪收購或控股克萊斯勒，最低成本約為１３５億美元，折合約人民幣９６８億元

　　不過，《第一財經》向比亞迪品牌與公關事業部總經理李雲飛查詢，獲回應稱上述為「不實
消息」。（ｓｌ）

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