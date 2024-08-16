《打擊貪腐》牡丹江前副市長齊忠彥被雙開，任內地方企業增隱性債

《經濟通通訊社１６日專訊》中紀委國家監委網站通報，黑龍江牡丹江市政府原副市長齊忠

彥嚴重違紀違法，並涉嫌貪污、受賄、濫用職權犯罪，經黑龍江省紀委常委會會議研究並報黑龍

江省委批准，決定給予齊忠彥開除黨籍處分；由黑龍江省監委給予其開除處分；終止其牡丹江市

第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴

，所涉財物一併移送。



＊設「小金庫」，侵吞公共財產，大搞權錢交易＊



通報指，經黑龍江省紀委監委立案審查調查，齊忠彥違反政治紀律，對抗組織審查；違反組

織紀律，個人決定向其他單位出借公款，不按規定報告個人有關事項；違反廉潔紀律，違規收受

禮金，將應由本單位支付的費用指定私營企業支付；違反工作紀律，不正確履行職責，對牡丹江

經濟技術開發區下屬公司新增政府隱性債務負有主要領導責任；違反國家法律法規，違規設立「

小金庫」並使用「小金庫」款項；利用職務上的便利，非法佔有公共財物，在工程承攬、工程款

撥付等方面為他人謀取利益，非法收受財物，涉嫌貪污、受賄罪；濫用職權，致使公共財產遭受

重大損失，涉嫌濫用職權罪。

通報並批評，齊忠彥身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老

實，處心積慮打探對其違紀違法問題核查情況，與涉案人員訂立攻守同盟，轉移隱匿涉案財物，

對抗組織審查；不正確履行職責，對任職地方企業新增政府隱性債務監管不力；擅權濫權，貪斂

錢財，侵吞公共財產，與不法商人沆瀣一氣，大搞權錢交易，給國家造成重大經濟損失。

６１歲的齊忠彥１９８０年起在牡丹江市工作，早年曾任職於市第一商業局、市商業局，官

至市商業局黨委委員、副局長，此後轉任市貿易局副局長等職，２００８年起陸續出任市政府副

秘書長，市發改委主任、黨組書記，國家級牡丹江經濟技術開發區黨工委書記、管委會主任等職

；２０１５年９月成為牡丹江市副市長，至２０２２年１月被免職，退居二線等候到齡退休，惟

２０２３年１０月被通報受查。（ｓｌ）

