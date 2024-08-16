【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ上訴促推翻「不賣就禁」斥美犯事實錯誤

《經濟通通訊社１６日專訊》據《路透》報道，ＴｉｋＴｏｋ周四（１５日）向美國聯邦上

訴法院表示，美國司法部錯誤陳述其應用與中國的關係，呼籲法庭推翻此前的「不賣就禁」法。

上訴法院將於９月１６日就這一上訴進行口頭辯論。

該法律要求總部位於中國的母公司字節跳動出售ＴｉｋＴｏｋ美國資產，否則將在全美被禁

。ＴｉｋＴｏｋ上訴要求推翻該項法律，稱司法部在此案中犯了事實性錯誤，強調ＴｉｋＴｏｋ

的內容推薦引擎和用戶數據都存儲在甲骨文（Ｏｒａｃｌｅ）運營的美國雲服務器上，對美國用

戶產生影響的內容審核決定也是在美國做出的，「這一點無可爭議」。美國司法部律師上月表示

，ＴｉｋＴｏｋ允許中國政府收集美國人的數據並暗中操縱所看到的內容，給美國帶來國家安全

風險。

美國司法部又認為ＴｉｋＴｏｋ的內容管理決定屬「外國人的言論」，並不受美國憲法的保

護。ＴｉｋＴｏｋ批評，「不賣就禁」法將剝奪公司的言論自由權，而按照美國政府的邏輯，一

家美國報紙如果轉載外國出版物的內容，例如《路透》的內容，就得不到憲法的保護。

美國總統拜登於４月２４日簽署法律，規定字節跳動必須在明年１月１９日前出售

ＴｉｋＴｏｋ，否則將面臨禁令。（ｓｌ）

