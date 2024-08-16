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AH股新聞

16/08/2024 14:54

《Ａ股焦點》絕味食品跌停，涉信息披露違法違規被中證監立案調查

　　《經濟通通訊社１６日專訊》絕味食品（滬：６０３５１７）今日開盤即跌停，報
１３﹒２２元（人民幣．下同），對應市值８２億元。絕味食品股價較今年初累計下跌約４８％
，較２０２１年２月高點１０６﹒１３元累計跌幅超過８７％。
　　絕味食品昨公告稱，收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規
，中證監決定對公司立案。公告強調，各項生產經營活動正常開展，並指立案調查期間，公司將
積極配合中證監的調查工作，並嚴格按照相關法律法規的規定和監管要求，及時履行信息披露義
務。對於何種事項涉嫌信披違法，公告並未進一步披露。多家內媒多次致電絕味食品的公開電話
，但無人接聽。
　　總部位於湖南長沙的絕味食品是Ａ股鹵味龍頭，有「鴨脖大王」之稱。２０２４年一季度，
絕味食品實現營收１６﹒９５億元，同比下降７﹒０４％；實現歸母淨利潤１﹒６５億元，同比
增長２０﹒０２％。截至２０２３年底，絕味食品在內地擁有１５９５０家分店（不包括港澳台
及海外市場），全年淨增長８７４家。根據絕味食品香港網站，其在港分店有４１家，絕大部分
位於港鐵站內。
　
＊去年４月曾被監管部門警示＊
　
　　《２１世紀經濟報道》整理公開資料，發現中證監湖南監管局曾在去年４月對絕味食品及多
名高管採取出具警示函措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。報道認為，今次中證監立案或與該
次違規情況相關。
　　湖南監管局的措施決定書顯示，在現場檢查中發現絕味食品存在多項問題：一是未及時披露
股權投資轉讓協議，該轉讓最終確認收入２８８０萬美元，對公司淨利潤的影響約１﹒１４億元
，佔公司上一年經審計淨利潤的１６﹒２１％；二是未披露關聯方共同投資，涉及兩項關聯交易
未予披露；三是未按規定披露關聯方及關聯交易；四是經營性佔用公司門店營業款、加盟費、管
理費，公司通過員工個人帳戶收取門店款項合計２１０７﹒０７萬元未存入公司帳戶。
　　同年８月，上交所根據湖南證監局查明的上述情況，對絕味食品有關責任人予以監管警示，
同時要求公司及相關人員對違規事項整改，以及就公司信息披露及規範運作中存在的合規隱患進
行深入排查，制定有針對性的防範措施，切實提高公司信息披露和規範運作水平。（ｓｌ）

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