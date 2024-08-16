《打擊貪腐》中移動集團上海公司原資深經理張維華涉受賄被除黨籍

《經濟通通訊社１６日專訊》中紀委國家監委網站通報，中國移動通信集團上海有限公司原

資深經理（總經理級）張維華（曾任中國電信上海公司黨委書記、總經理）嚴重違反中央八項規

定精神、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經中國移動通信集團有限公

司黨組研究，決定給予張維華開除黨籍處分；收繳其違紀違法所得。浙江省寧波市監察委員會將

其涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



＊利用職務便利為親屬經營活動謀利＊



通報指，經中國移動通信集團有限公司紀檢監察組、浙江省寧波市監察委員會審查調查，張

維華無視中央八項規定精神，多次違規收受禮品禮金，接受供應商宴請；違背組織原則，多次未

如實上報個人有關事項，瞞報房產；廉潔意識淡漠，親屬入股企業與其所在單位存在大量業務往

來，且利用職務便利為親屬經營活動謀取利益。利用職務便利，為他人謀取利益，並非法收受巨

額財物，涉嫌受賄犯罪。

公開資料顯示，６４歲的張維華為上海復旦大學管理學博士，教授級高級工程師，除通報所

提及的職務外，還曾任上海市郵電管理局副局長兼總工程師，上海市電信公司副總經理，中國電

信（美國）公司總經理，吉祥航空監事、監事會主席等職，亦曾是第十二屆全國人大代表。

（ｓｌ）

