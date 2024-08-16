  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

16/08/2024 15:26

《打擊貪腐》中移動集團上海公司原資深經理張維華涉受賄被除黨籍

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中紀委國家監委網站通報，中國移動通信集團上海有限公司原
資深經理（總經理級）張維華（曾任中國電信上海公司黨委書記、總經理）嚴重違反中央八項規
定精神、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經中國移動通信集團有限公
司黨組研究，決定給予張維華開除黨籍處分；收繳其違紀違法所得。浙江省寧波市監察委員會將
其涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。
　
＊利用職務便利為親屬經營活動謀利＊
　
　　通報指，經中國移動通信集團有限公司紀檢監察組、浙江省寧波市監察委員會審查調查，張
維華無視中央八項規定精神，多次違規收受禮品禮金，接受供應商宴請；違背組織原則，多次未
如實上報個人有關事項，瞞報房產；廉潔意識淡漠，親屬入股企業與其所在單位存在大量業務往
來，且利用職務便利為親屬經營活動謀取利益。利用職務便利，為他人謀取利益，並非法收受巨
額財物，涉嫌受賄犯罪。
　　公開資料顯示，６４歲的張維華為上海復旦大學管理學博士，教授級高級工程師，除通報所
提及的職務外，還曾任上海市郵電管理局副局長兼總工程師，上海市電信公司副總經理，中國電
信（美國）公司總經理，吉祥航空監事、監事會主席等職，亦曾是第十二屆全國人大代表。
（ｓｌ）

【你點睇】巴黎奧運正式閉幕，今屆你感到最深刻的地方是？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

奧運會的叢林法則

16/08/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金