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AH股新聞

16/08/2024 17:38

【數據解讀】商務部：高基數致引資規模同比降，惟仍處近十年高位

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國商務部數據顯示，２０２４年１－７月全國實際使用外資
（ＦＤＩ）金額５３９４﹒７億元人民幣，同比降幅擴大至２９﹒６％。商務部外資司負責人表
示，評價中國引資情況，既要看數量，也要看質量，還要看外資企業的經營發展。
　
＊新設外企增長仍然較快，引資結構亦持續優化＊
　
　　從引資規模來看，受去年同期高基數影響，引資規模同比有所下降，但仍處於近十年來的高
位。特別是，新設外資企業近３﹒２萬家，同比增長１１﹒４％，延續了２０２３年以來新設外
資企業較快增長的趨勢，說明外國投資者仍然看好長期在華投資前景。
　　從引資結構來看，１－７月製造業和高技術製造業實際使用外資佔比較２０２３年同期分別
提升了２﹒９和２﹒６個百分點，體現了引資結構的持續優化，說明外國投資者正在積極調整相
關領域投資布局，而這與中國加快發展新質生產力、深入推進新型工業化的大勢是契合的。
　　從外資企業經營狀況來看，國家統計局數據顯示，今年１－６月外資規上工業企業利潤總額
增長１１％，高於全國平均水平（３﹒５％）。華南美國商會調查報告也顯示，受訪企業普遍認
為在中國能獲得較高的投資回報率，九成美資企業在華盈利。這說明外資企業不僅進得來，也能
在中國發展好，這也是跨國公司持續加碼投資中國的重要動力。
　　商務部將加大力度吸引和利用外資，在放寬外資市場准入、深化外商投資促進體制機制改革
、推進各類開放平台建設、持續優化外商投資環境等方面持續發力。（ｓｌ）

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