微創醫療（００８５３）旗下心脈醫療中期盈利升逾４４％

《經濟通通訊社２７日專訊》微創醫療（００８５３）公布，持４０﹒３２％股權的心脈醫

療科技（滬：６８８０１６）截至６月３０日止中期盈利４億元（人民幣．下同），升

４４﹒３６％，利潤總額４﹒７億元，升４４﹒６％。

該集團指，心脈醫療科技收入約７﹒９億元，升２６﹒６％。於６月底總資產４５億元，比

去年底升６﹒６％。（ｗｈ）



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