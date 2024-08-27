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27/08/2024 08:39

微創醫療（００８５３）旗下心脈醫療中期盈利升逾４４％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》微創醫療（００８５３）公布，持４０﹒３２％股權的心脈醫
療科技（滬：６８８０１６）截至６月３０日止中期盈利４億元（人民幣．下同），升
４４﹒３６％，利潤總額４﹒７億元，升４４﹒６％。
　　該集團指，心脈醫療科技收入約７﹒９億元，升２６﹒６％。於６月底總資產４５億元，比
去年底升６﹒６％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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