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AH股新聞

28/08/2024 08:37

《國企紅籌》中能建設（０３９９６）附屬易普力中期盈利升１５％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國能源建設（０３９９６）（滬：６０１８６８）公布，附
屬公司易普力（深：００２０９６）截至６月３０日止中期盈利約３﹒５億元（人民幣．下同）
，升１５﹒４３％，每股盈利２８分。
　　該集團指，收入３９﹒１億元，跌２﹒１％，扣除非經常性損益之純利３﹒４億元，升
１６％，加權平均淨資產收益率５﹒０１％，跌４﹒０６個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情

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