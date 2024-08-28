《國企紅籌》中能建設（０３９９６）附屬易普力中期盈利升１５％

《經濟通通訊社２８日專訊》中國能源建設（０３９９６）（滬：６０１８６８）公布，附

屬公司易普力（深：００２０９６）截至６月３０日止中期盈利約３﹒５億元（人民幣．下同）

，升１５﹒４３％，每股盈利２８分。

該集團指，收入３９﹒１億元，跌２﹒１％，扣除非經常性損益之純利３﹒４億元，升

１６％，加權平均淨資產收益率５﹒０１％，跌４﹒０６個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

