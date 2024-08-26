中信股份（００２６７）附屬中信重工中期盈利升０﹒５６％

《經濟通通訊社２６日專訊》中信股份（００２６７）公布，附屬公司中信重工機械
（滬：６０１６０８）截至６月３０日止中期盈利約１﹒９億元（人民幣．下同），升
０﹒５６％，每股盈利４﹒４分。
該集團指，中信重工機械收入約３８﹒９億元，跌１６％，扣除非經常性損益之純利１﹒６
億元，升３７％，加權平均淨資產收益率２﹒３７％，跌０﹒０９個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【你點睇】工聯會調查指外勞輸入政策影響漸現，多個行業失業比例較高，促暫停輸入外勞，你是否認同？► 立即投票
26/08/2024 07:58
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（滬：６０１６０８）截至６月３０日止中期盈利約１﹒９億元（人民幣．下同），升
０﹒５６％，每股盈利４﹒４分。
該集團指，中信重工機械收入約３８﹒９億元，跌１６％，扣除非經常性損益之純利１﹒６
億元，升３７％，加權平均淨資產收益率２﹒３７％，跌０﹒０９個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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