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AH股新聞

26/08/2024 07:58

中信股份（００２６７）附屬中信重工中期盈利升０﹒５６％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中信股份（００２６７）公布，附屬公司中信重工機械
（滬：６０１６０８）截至６月３０日止中期盈利約１﹒９億元（人民幣．下同），升
０﹒５６％，每股盈利４﹒４分。
　　該集團指，中信重工機械收入約３８﹒９億元，跌１６％，扣除非經常性損益之純利１﹒６
億元，升３７％，加權平均淨資產收益率２﹒３７％，跌０﹒０９個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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