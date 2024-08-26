中信股份（００２６７）附屬中信重工中期盈利升０﹒５６％

《經濟通通訊社２６日專訊》中信股份（００２６７）公布，附屬公司中信重工機械

（滬：６０１６０８）截至６月３０日止中期盈利約１﹒９億元（人民幣．下同），升

０﹒５６％，每股盈利４﹒４分。

該集團指，中信重工機械收入約３８﹒９億元，跌１６％，扣除非經常性損益之純利１﹒６

億元，升３７％，加權平均淨資產收益率２﹒３７％，跌０﹒０９個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

