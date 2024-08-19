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AH股新聞

19/08/2024 09:06

《駐京專電》李強：聚焦財稅體制改革，推進新型城鎮化等攻堅突破

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院總理李強８月１６日主持召開國務
院第五次全體會議，以進一步全面深化改革為強大動力扎實做好各項工作，堅定不移完成全年經
濟社會發展目標任務。李強強調，要以經濟體制改革為牽引，聚焦財稅體制改革、建設全國統一
大市場、推進新型城鎮化等重點領域攻堅突破，提升改革成效。要加強集成聯動，打好組合拳，
推動各項改革舉措同向發力，系統性解決一些重大問題。各地區各部門要強化全局意識，上下協
同、條塊結合，精準高效推動改革走深走實。
　
＊促消費要重點抓好增長性強的領域，加快服務消費擴容提質＊
　
　　李強強調，要咬定目標不放鬆，下大力氣增強經濟持續回升向好態勢。要更加有力擴大內需
，以提振消費為重點，針對性採取措施，暢通經濟循環。促消費要重點抓好增長性、帶動性強的
領域，加快服務消費擴容提質，有效促進大宗消費，根據不同群體需求制定差異化支持政策，充
分釋放消費潛力。擴投資要發揮好政府投資帶動作用，落實好支持民間投資各項政策，擴大地方
政府專項債券用作資本金的領域、規模、比例，撬動更廣泛的社會投資。要不斷優化政府與企業
常態化溝通交流機制，聽得見、聽得進企業的呼聲，真正為企業解決實際困難。要因地制宜發展
新質生產力，支持新技術新產品推廣應用、迭代升級，深入推進數字化轉型，鼓勵地方立足特色
打造優勢產業。
　
＊擴大高水平對外開放，拓展綠色貿易、跨境電商＊
　
　　李強指出，要主動應變擴大高水平對外開放，拓展綠色貿易、跨境電商等新的外貿增長點，
支持企業開拓多元化市場，更大力度吸引和利用外資，進一步提升外資服務水平。要切實保障和
改善民生，做好重點群體穩就業工作，研究制定促進城鄉居民增收的政策舉措，兜牢基層「三保
」底線。持續推進綠色低碳發展。更好統籌發展和安全。抓好防災減災救災、安全生產等工作。
　　李強指出，要努力提高政府工作法治化水平。各級政府要堅持依法行政，優化執法方式，著
力降低行政成本、提高行政效能。行政執法要以維護社會主義市場經濟秩序為根本目標，對亂檢
查、亂罰款等問題要及時制止和糾正，以良好營商環境促進各類經營主體創新發展。

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