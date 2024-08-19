《駐京專電》李強：聚焦財稅體制改革，推進新型城鎮化等攻堅突破

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院總理李強８月１６日主持召開國務

院第五次全體會議，以進一步全面深化改革為強大動力扎實做好各項工作，堅定不移完成全年經

濟社會發展目標任務。李強強調，要以經濟體制改革為牽引，聚焦財稅體制改革、建設全國統一

大市場、推進新型城鎮化等重點領域攻堅突破，提升改革成效。要加強集成聯動，打好組合拳，

推動各項改革舉措同向發力，系統性解決一些重大問題。各地區各部門要強化全局意識，上下協

同、條塊結合，精準高效推動改革走深走實。



＊促消費要重點抓好增長性強的領域，加快服務消費擴容提質＊



李強強調，要咬定目標不放鬆，下大力氣增強經濟持續回升向好態勢。要更加有力擴大內需

，以提振消費為重點，針對性採取措施，暢通經濟循環。促消費要重點抓好增長性、帶動性強的

領域，加快服務消費擴容提質，有效促進大宗消費，根據不同群體需求制定差異化支持政策，充

分釋放消費潛力。擴投資要發揮好政府投資帶動作用，落實好支持民間投資各項政策，擴大地方

政府專項債券用作資本金的領域、規模、比例，撬動更廣泛的社會投資。要不斷優化政府與企業

常態化溝通交流機制，聽得見、聽得進企業的呼聲，真正為企業解決實際困難。要因地制宜發展

新質生產力，支持新技術新產品推廣應用、迭代升級，深入推進數字化轉型，鼓勵地方立足特色

打造優勢產業。



＊擴大高水平對外開放，拓展綠色貿易、跨境電商＊



李強指出，要主動應變擴大高水平對外開放，拓展綠色貿易、跨境電商等新的外貿增長點，

支持企業開拓多元化市場，更大力度吸引和利用外資，進一步提升外資服務水平。要切實保障和

改善民生，做好重點群體穩就業工作，研究制定促進城鄉居民增收的政策舉措，兜牢基層「三保

」底線。持續推進綠色低碳發展。更好統籌發展和安全。抓好防災減災救災、安全生產等工作。

李強指出，要努力提高政府工作法治化水平。各級政府要堅持依法行政，優化執法方式，著

力降低行政成本、提高行政效能。行政執法要以維護社會主義市場經濟秩序為根本目標，對亂檢

查、亂罰款等問題要及時制止和糾正，以良好營商環境促進各類經營主體創新發展。

