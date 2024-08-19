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AH股新聞

19/08/2024 09:20

《駐京專電》發改委：建立促進民間投資資金和要素保障工作機制

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》發改委１６日聯合自然資源部、生態環境
部、金融監管總局印發通知，提出建立促進民間投資資金和要素保障工作機制，進一步促進民間
投資發展。
　
＊通過安排中央預算內投資等加大政府投資支持力度＊
　
　　通知提出，發改委將滾動接續地向民間資本推介項目，並著力加大對交通、能源、水利等基
礎設施重點項目的推介力度。對符合條件的全國重點民間投資項目，將通過安排中央預算內投資
等加大政府投資支持力度。
　　通知明確，發改委將全國重點民間投資項目推送至自然資源部、生態環境部，由兩部門給予
用地用海和環評保障的專項支持；同時，將共同指導民營企業用足用好要素保障支持政策，優化
投資決策管理和要素審批服務，進一步提升民間投資項目前期工作質量和效率。
　　通知指出，金監總局、發改委將研究制定促進民間投資有關融資支持政策，引導金融機構創
新金融產品和服務，並將全國重點民間投資項目清單共享至各家銀行和保險機構，由其針對性加
大融資支持力度，持續提升民間投資項目融資便利化水平，促進解決民營企業融資難、融資貴問
題。

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