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AH股新聞

19/08/2024 10:52

《社保基金》丁學東撰文：加大社保基金長期股權投資

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》全國社保基金理事會黨組書記丁學東在《
學習時報》撰文稱，積極融入國家戰略，做好科技金融和養老金融相結合的大文章。作為資本市
場的重要參與者和典型的長期資金、耐心資本，我們要持續加大對國內資本市場的投資力度，加
大對關系國民經濟命脈和國計民生的戰略性、基礎性領域的長期股權投資力度，加大對科技創新
、新質生產力等方面的投資規模，在實現基金安全和保值增值的同時，助力資本市場穩定健康發
展，支持現代化產業體系建設和實體經濟發展。與監管部門、業務合作機構一道，積極暢通「科
技－產業－金融」循環，努力實現服務科技創新與壯大養老基金規模「雙贏」。
　
＊三大類資產權益總額超過６萬億元＊
　
　　截至２０２３年底管理的全國社會保障基金、地方委托管理的基本養老保險基金和劃轉部分
國有資本等三大類資產權益總額超過６萬億元人民幣。
　　下一步，將繼續強化推進改革的積極性主動性，對破解影響制約基金事業發展的突出問題進
行再思考再謀劃再推動，推動建立完善與投資運營機構更相適應的體制機制。著力提高投資運營
專業化水平，增強機構活力和創新力，健全科學規范高效的基金投資運營治理體系。加快推進數
字化轉型和科技賦能，為提升基金投資運營效率效能提供堅實保障。

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