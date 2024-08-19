《中國要聞》愛達郵輪一船再生故障，中資郵輪企業仍缺乏運營經驗

《經濟通通訊社１９日專訊》愛達郵輪旗下一艘郵輪在運營中再次遭遇問題。據多家媒體報

道，「愛達．地中海」號上周三（１４日）停靠韓國濟州島時發生空調故障，船艙內出現大量煙

氣，有視頻顯示有遊客捂著口鼻從郵輪上撤離。該郵輪原計劃８月１５日前往日本福岡，但在濟

州島檢修後便重返天津母港，沒有再按原計劃航線重新出發。

對於上述事件，愛達郵輪方面回應稱，這起事件是郵輪空調系統故障，沒有失火。目前該郵

輪已回母港天津，正在全面檢查，已經取消兩個航次。

對於行程受影響的旅客，郵輪提供以下補償方案：免除本航程的全部酒店服務費；退還本航

次５０％的船票款（含港務費）。同時，因為日本港口取消停靠，每位投保旅客將獲得賠償

４００元人民幣。

「愛達．地中海」號原屬於嘉年華郵輪旗下歌詩達郵輪，２０１８年被愛達郵輪收購，該船

建於２０００年，全長２９２米、總噸位８﹒６萬噸，可容納２６８０名乘客，擁有１０５７間

客房和套房。

愛達郵輪是中國自主運營郵輪服務品牌，設立於２０２２年底，其前身為中美合資的中船嘉

年華。此前，愛達郵輪聲稱，在合資期間，吸收了嘉年華先進的管理經驗，優化了運營管理流程

，已在市場營銷、產品和酒店管理、海事管理等方面取得了一定發展。

愛達郵輪旗下還有一艘國產大郵輪「愛達．魔都」號，該郵輪在運營過程中亦頻現問題。今

年北京時間６月２９日早上７時許，「愛達．魔都」號從上海出發前往韓國濟州途中，一名男性

乘客翻越欄桿後落海。愛達郵輪官方沒有正式公布這一男性乘客落海原因。

有資深郵輪人士表示，中國郵輪旅遊在疫情後快速恢復，但服務人員供給、服務商響應及供

應鏈匹配的重新恢復卻需要時間。這些問題亦導致今年郵輪體驗被遊客頻繁吐槽。整體而言，中

國仍十分欠缺大郵輪運營經驗。（ｌｃ）

