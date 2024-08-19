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AH股新聞

19/08/2024 11:42

《中國要聞》上汽集團高層頻頻大換血，銷量顯著下滑

　　《經濟通通訊社１９日專訊》上汽集團（滬：６００１０４）及其子公司近期頻頻更換核心
高管。在集團層面，董事長陳虹到齡退休，繼任者是原總裁王曉秋。４６歲的賈健旭出任上汽集
團總裁，他此前是上汽集團副總裁兼上汽大眾總經理。
　　隨後，上汽集團的各大子公司也逐步更換高管，包括上汽乘用車、上汽通用五菱、上汽大眾
、上汽通用等，新領導班子普遍年輕化，在技術、營銷、供應鏈、出海等領域有一線經驗。　
　　８月９日，上汽通用宣布，泛亞原執行副總經理盧曉擔任上汽通用汽車總經理。盧曉早在
１９９７年就加入泛亞，是通用全球平台里第一個中國籍總工程師。上汽通用黨委書記和負責營
銷的副總經理同步調整。
　　８月１４日，上汽大眾和上汽乘用車也宣告管理層更迭。上汽大眾原銷售與市場執行副總經
理俞經民調至上汽乘用車，轉任常務副總經理。上汽乘用車原業務規劃和項目管理部動力驅動平
台執行總監祝勇升任副總經理。
　　
＊上汽銷量下滑，遭遇發展瓶頸＊
　
　　作為國內規模最大的汽車集團，上汽集團當下正遭遇發展瓶頸。去年，上汽集團整理銷量為
５０２﹒１萬輛，同比跌５﹒３１％，距離２０１８年巔峰時期下滑近３０％。公司整體銷量已
連續５年下滑，連續第６年沒有完成年度銷量目標。這主要受「舊三駕馬車」上汽大眾、上汽通
用、上汽通用五菱的銷量下跌的影響。
　　雖然上汽也在努力轉型，致力於發展新能源、出海和自主品牌的「新三駕馬車」，但仍存在
新能源轉型緩慢、自主品牌後勁不足、出海遇阻和利潤乏力等問題。值得留意，上汽集團已被歐
盟委員會指不配合調查，被徵收最高一檔３７﹒６％臨時稅率。
　　在今年１－７月，上汽集團累計銷售汽車為２０７﹒８４萬輛，同比下降１５﹒９２％，僅
完成公司年度銷量目標的３８％。７月單月，上汽集團整車銷量為２５﹒１５萬輛，同比下降
３７﹒１６％。其中，７月新能源車銷量同比降幅達２１﹒８５％。（ｌｃ）

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