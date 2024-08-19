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AH股新聞

19/08/2024 11:09

耀才：料未來港股或跟隨Ａ股走勢，「打風不停市」已準備就緒

　　《經濟通通訊社１９日專訊》耀才證券執行董事及行政總裁許繹彬表示，港股一直處於疲弱
狀態，不論升幅及成交均滯後於全球股票市場，希望今年１０月《施政報告》能多關心振興香港
實體經濟的措施，並預期未來港股未必跟隨美股走勢，而現時港股受內地市場影響較多，未來港
股走勢或視乎內房政策，或較多跟隨Ａ股走勢。
　　對於恒指，他直言「要過返１８３００先」，在成交沒有改善的情況下，只會在１６５００
點至１８０００點水平徘徊，若港股成交能達逾１５００億元，才有望挑戰１９０００點水平或
更高水平。
　　對於打風不停市，他指出，集團對於上述措施已準備就緒，相關系統與疫情期間時在家工作
相同，「睇唔到行唔到嘅可能」，又認為收窄每手買賣差價對刺激成交未必有太大幫助。
　　他指出，引用集團主席葉茂林的建議，倡政府落實減稅措施，透過下調薪俸稅及利得稅，吸
引外資及人才回流返港，資本市場亦自然會激活，稅收反而會出現「因減得加」的現象。
　　許繹彬又表示，由於美股在過去三年全球經濟低迷的情況下，反而屢創新高，吸引全球基金
及投資者均將資金大幅湧入美股市場。他希望港交所（００３８８）應盡快落實先行將上述產品
及香港期貨交易產品改為２４小時，目的是能與美股交易時段接軌，定必會令香港股票及期貨市
場成交倍增，從而令香港股票市場振作，更可與美國及新加坡等地的交易市場作良性競爭，無論
是投資者還是券商都可因此受惠。（ｂｎ）

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