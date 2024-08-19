《神州頭條》財經報章頭版摘要：中介機構收費不與ＩＰＯ結果掛勾

《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《二十大以來重要文獻選編》上冊出版發行

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經中共中央批准，中共中央黨史和文獻研究院編輯的《二十大以來重要文獻選編》上冊，已由中

央文獻出版社出版，即日起在全國發行。



三部門徵求意見，規範中介機構ＩＰＯ服務

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司法部日前會同財政部、中證監起草了《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務

的規定（徵求意見稿）》，旨在規範公開發行股票相關服務行為，提高上市公司質量，保護投資

者合法權益。徵求意見時間為８月１６日至９月１５日。



懲防財務造假體系升級

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中證監上半年共查辦財務造假等信息披露違法行相關案件１９２件，同比增長２５％；處罰責任

主體２８３人（家）次，同比增長約３３％；罰沒金額逾４７億元（人民幣．下同），同比增長

約６倍；刑事移送２３０人（家）次，同比增長２３８％；一組組數據或案例折射出相關部門對

財務造假從嚴執法力度空前。





《上海證券報》



中介機構收費不得與ＩＰＯ結果掛勾

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司法部日前會同財政部、中證監起草了《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務

的規定（徵求意見稿）》。徵求意見稿明確中介機構的收費不能與公司股票發行上市結果掛勾，

同時強調不能通過獲取上市獎勵費等方式謀取不正當利益。



科創板指數持續「上新」

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近日，上交所和中證指數公司發布公告稱，將於８月２３日正式發布上證科創板盈利質量策略指

數、上證科創板創新藥指數、上證智選科創板價值５０策略指數等３條科創板指數。此舉旨在落

實「科創板八條」部署要求，持續豐富科創板指數品種。與此同時，上證科創板２００指數將於

８月２０日正式發布。



深化科技體制改革，充分激發創新創造活力

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《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》對「深化科技體制改革」作出

系統部署。專家表示，中國式現代化關鍵在科技現代化。接下來，要針對中國科技創新組織化協

同化程度不高，科技資源分散、重複等問題，全面深化科技體制改革，充分激發創新創造活力。





《證券時報》



改革不停頓，開放不止步

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２０１９－２０２３年，深圳ＧＤＰ年均增長５﹒１％，增速高於其他一線城市。今年上半年，

深圳在不穩定不確定因素較多的外部環境中，交出了一份亮眼的答卷－－地區生產總值為

１７３０２﹒２２億元，同比增長５﹒９％，超過全國及全省平均增速，在一二線城市中穩居前

列。



三部門聯合壓實資本市場「看門人」職責

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司法部會同財政部、中證監近日起草了《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務

的規定（徵求意見稿）》，聚焦中介機構服務中的相關收費問題，加強監管，增強中介機構的獨

立性，對不同中介機構提出特定的監管要求，明確中介機構、發行人、地方人民政府的相關禁止

性規定和處罰措施。



７月經濟運行穩中有進

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國家稅務總局１８日發布的數據顯示，隨著各項宏觀政策效應逐步釋放，７月中國經濟運行穩中

有進，工業經濟、新興產業、設備更新等多個領域呈現積極亮點。（ｌｃ）

