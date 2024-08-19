《神州經脈》中美就金融穩定簽換文，滬指三連升，人幣七個半月高

《神州經脈》上周多個宏觀經濟數據出爐，顯示７月消費小幅回暖，但市場估需要更多政策

維持復甦勢頭。國務院總理李強主持召開國務院第五次全體會議，亦強調要下大力氣增強經濟持

續回升向好態勢，要更加有力擴大內需，以提振消費為重點，針對性採取措施。

Ａ股今日（１９日）低開高走，午後走勢漸分化，滬綜指、深成指維持升勢，創業板指掉頭

向下，銀行股全日強勢，跨境支付、華為海思概念升幅居前，ＡＩ眼鏡板塊現回吐。滬綜指全日

升０﹒４９％，三連升，報２８９３﹒６７點，深成指升０﹒０８％，創業板指軟０﹒１４％。

滬深兩市今日成交５７０６億元（人民幣．下同），較上個成交日（１６日）縮量２０５億元或

減３﹒５％。

日內美指走勢疲軟，日圓反彈也間接帶動人民幣走勢。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）

今日高開高走，盤中接連收復７﹒１５、７﹒１４關，逼近７﹒１３，尾盤升幅收窄，收報

７﹒１３８３，較上個交易日４時３０分收盤價升２９７點子，止兩連跌，創１月２日以來七個

半月新高，並強於今日官方中間價，全日在７﹒１３１４至７﹒１５８５之間波動。離岸人民幣

兌美元（ＣＮＨ）盤中更曾升破７﹒１３關口。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１４１５，較

上個交易日升４９點子，與市場預測偏離收窄至逾１３０點，上個交易日報７﹒１４６４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中美金融工作組８月１５－１６日在上海舉行第五次會議。會議期間，中國人民銀行與美

國財政部就在中美金融工作組框架下加強中美金融穩定合作簽署了換文，互換了金融穩定聯絡人

名單，旨在出現金融壓力事件和金融機構運營風險時雙方金融管理部門能夠保持及時、暢通的聯

絡渠道，減少不確定性。人行還就有關問題向美財政部提出了關切。雙方同意繼續保持溝通。



２﹒ 中共中央總書記、國家主席習近平今天上午與到訪的越共總書記、越南國家主席蘇林舉行

會談。他說，中方始終將越南作為周邊外交優先方向，支持越南堅持黨的領導，走符合本國國情

的社會主義道路，深入推進革新開放和社會主義現代化事業。中方願同越方保持密切戰略溝通和

高層交往，堅定相互支持，積極探討拓展共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作，

加快推進鐵路、高速公路、口岸基礎設施「硬聯通」，提升智慧海關「軟聯通」，攜手打造安全

、穩定的產業鏈供應鏈。蘇林則表示，越南黨和政府將繼承阮富仲遺志，深化越中全面戰略合作

夥伴關係，推進構建具有戰略意義的越中命運共同體。



３﹒ 國務院日前發布《規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定》徵求意見稿，明確

中介機構的收費不能與公司股票發行上市結果掛勾，同時強調不能通過獲取上市獎勵費等方式謀

取不正當利益。規定還明確，地方人民政府不得為公司上市給予獎勵。內媒《第一財經》報道，

從多地了解到，目前當地暫時執行原有上市獎勵辦法，視國務院、財政部等相關政策生效後再做

調整。



４﹒ 財政部宣布將開展國債做市支持操作，操作方向為隨賣，操作券種為２０２４年記帳式附

息（八期）及（十期）國債，操作金額各３﹒１億元，期限分別為５年和３年，競爭性招標時間

為８月２０日，８月２３日起與同期國債合併上市交易。另外，財政部擬於８月２９日發行

２０２４年到期續作特別國債（一期）、（二期），分別為１０年期、１５年期固定利率附息債

，發行面值分別為３０００億元、１０００億元，票面利率均為發行日前１至５個工作日中國國

債收益率曲線中，同期限國債收益率算術平均值。兩期國債在全國銀行間債券市場面向境內有關

銀行定向發行，中國人民銀行將面向有關銀行開展公開市場操作。發行過程不涉及社會投資者，

個人投資者不能購買。



５﹒ 現貨金價上周五首次突破每盎司２５００美元大關之際，《路透》引述知情人士稱，因預

期需求回升，人民銀行８月已向數家中資銀行發放新的黃金進口配額。報道指，此前兩個月，人

行暫停發放配額，很大程度是因珠寶消費疲軟拖累實物需求放緩，但投資需求穩健。



６﹒ 中證監發布２０２４年上半年行政執法情況綜述，上半年，查辦證券期貨違法案件４８９

件，作出處罰決定２３０餘件、同比增長約２２％，懲處責任主體５０９人（家）次、同比增長

約４０％，市場禁入４６人、同比增長約１２％，合計罰沒款金額８５億餘元超過去年全年總和

。



７﹒ 昆侖萬維今日發布全球首個集成視頻大模型與３Ｄ大模型的ＡＩ短劇平台

ＳｋｙＲｅｅｌｓ。據介紹，ＳｋｙＲｅｅｌｓ能夠通過ＡＩ一鍵生成完整劇本、分鏡、人物對

白與ＢＧＭ（背景音樂），支持角色形象、音色與分鏡的自定義調整，並能夠自動將內容轉換為

１０８０Ｐ ６０幀的高清視頻，單次可生成視頻長度達１８０秒，相比ＯｐｅｎＡＩ

Ｓｏｒａ單次可生成６０秒視頻、快手可靈單次可生成１０秒視頻，有顯著突破，極大提高視頻

的創作效率，降低創作成本。



８﹒ 據《路透》報道，比亞迪上周六（１７日）在巴基斯坦拉合爾舉行的發布會上宣布，計劃

在巴基斯坦喀拉蚩興建一家汽車廠，預計２０２６年投入運作，並透露將通過與巴基斯坦最大私

營公用事業公司Ｈｕｂ Ｐｏｗｅｒ（Ｈｕｂｃｏ）旗下Ｍｅｇａ Ｍｏｔｏｒｓ的合作開始銷

售三款車型。除開設車廠，比亞迪還計劃在喀拉蚩、拉合爾和伊斯蘭堡開設３家「旗艦店和體驗

中心」，從２０２４年第四季開始銷售兩款ＳＵＶ和一款轎車。比亞迪是首家進入巴基斯坦市場

的主要新型電動汽車企業。（ｓｌ）

