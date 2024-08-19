《鍾之日記》京東極兔領跑，中資銀行跳高

《鍾之日記》８月１９日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股上周五小幅收高，三大指數齊創今年最佳單周漲幅，港股連升兩周重上俗稱「牛熊線」

的２５０天線後，今早再高開。隨著人民幣走強，恒指重上５０天線，惟受制１００天線後升幅

收窄，全日收報１７５６９，升１３９點或０﹒８％，主板成交超過９４４億元。恒指兩大升幅

股份依次為京東健康（０６６１８）及李寧（０２３３１），京東健康收升７﹒９％，京東集團

（０９６１８）漲３﹒９％，李寧升７﹒５％。



＊銀行股撐腰，滬指升０﹒４９％＊



上周多個宏觀經濟數據出爐，顯示７月消費小幅回暖，但市場估需要更多政策維持復甦勢頭

。國務院總理李強主持召開國務院第五次全體會議，亦強調要下大力氣增強經濟持續回升向好態

勢，要更加有力擴大內需，以提振消費為重點，針對性採取措施。

Ａ股今日低開高走，午後走勢漸分化，滬綜指、深成指維持升勢，創業板指掉頭向下，銀行

股全日強勢，跨境支付、華為海思概念升幅居前，ＡＩ眼鏡板塊現回吐。滬綜指全日升

０﹒４９％，三連升，報２８９３﹒６７點，深成指升０﹒０８％，創業板指軟０﹒１４％。滬

深兩市今日成交５７０６億元（人民幣．下同），較上個成交日（１６日）縮量２０５億元或減

３﹒５％。



＊中金料逾億資金流入國指新貴，極兔速遞大漲＊



恒生指數公司上周五季度檢討，極兔速遞（０１５１９）及新東方（０９９０１）納入恒生

中國企業指數成份股，而ＡＳＭＰＴ（００５２２）則納入恒生科技指數成份股，將於９月９日

生效。極兔速遞今日大漲６％，一度觸及７﹒４５元的一個月高，新東方相對冷靜，全日升１％

。ＡＳＭＰＴ反跌０﹒４％。

中金公司發表報告指，測算潛在被動資金流向，及股份過去３個月日均成交額，預期極兔

速遞及新東方將分別帶來３１６３萬美元（約２﹒４７億港元）及２５３０萬美元（約１﹒９７

億港元）流入，流入時間約為２﹒２天與０﹒８天。

另外，中金在報告中預期港股通亦將有所調整，市場關注阿里巴巴（０９９８８）會否被納

入港股通範圍，由於阿里早已滿足納入港股通的其他要求，倘該股８月底成功完成雙重主要上市

轉換，有望趕及９月５日港股通檢討，並於是次９月９日被納入。阿里巴巴今日收升１﹒７％。

中金又料共有３３隻股份有機會被納入港股通，包括恒隆集團（０００１０）、茶百度

（０２５５５）、雲音樂（０９８９９）等，料有２７隻股份有機會被剔出名單，包括世茂集團

（００８１３）、中手游（００３０２）及呷哺呷哺（００５２０）等。



＊人幣硬淨疊加業績靠穩，內銀更吸引＊



今日人民幣轉強，推動內銀集體爆發，工行（０１３９８）、農行（０１２８８）、交行

（０３３２８）等齊創新高。隨著美聯儲９月減息預期增強，內銀股息率更見吸引。

中信證券認為，目前已有１０家上市銀行披露半年報或快報，總體而言上半年量價協調推進

再平衡，資產質量進一步夯實，業績亦保持穩定。預計上半年上市銀行整體擴表與業績增速將保

持平穩。當前銀行股具備政策支持度和業績穩定性的支撐，疊加金融產品配置偏好邏輯不改，分

紅收益空間確定性強。

農行漲近２％，郵儲銀行（０１６５８）升１﹒９％，工行及中國銀行（０３９８８）收升

１﹒７％，民生銀行（０１９８８）全日升１﹒１％，交行亦有１％升幅。

另值得留意的是，中國人民銀行表示，中美金融工作組已舉行了第五次會議，人行與美國財

政部在會議期間簽署了協議，指定了應對未來「金融壓力事件」的金融穩定聯絡人。外媒稱這是

全球最大兩個經濟體尋找共同點的一個罕見例子。



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