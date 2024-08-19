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AH股新聞

19/08/2024 08:29

《駐滬專電》科創２００指數等４條指數將於本周發布

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上交所和中證指數公司近日發布公告稱，
將於本周五（２３日）發布上證科創板盈利質量策略指數、上證科創板創新藥指數、上證智選科
創板價值５０策略指數等３條科創板指數。與此同時，上證科創板２００指數將於周二（２０日
）正式發布。
　　上述４條指數正式發布後，科創板指數數量將達到２４條，覆蓋寬基、主題、策略等多種類
型，境內外跟蹤產品規模合計近１６００億元人民幣。
　　具體來看，科創２００指數從科創板中選取市值偏小且流動性較好的２００隻證券作為樣本
，與科創５０、科創１００指數形成差異化定位，反映科創板市場不同市值規模上市公司證券的
整體表現。
　　上證科創板盈利質量策略指數從科創板上市公司證券中選取５０隻盈利能力較強、現金流狀
況較好的證券作為指數樣本，以反映科創板盈利質量較高的上市公司證券的整體表現。
　　上證科創板創新藥指數從科創板上市公司證券中選取３０隻業務涉及創新藥領域的上市公司
證券作為指數樣本，以反映科創板創新藥領域的上市公司證券的整體表現。
　　上證智選科創板價值５０策略指數則在科創板上市公司中選取經營風險及估值水平較低的
５０隻證券作為指數樣本，以反映科創板具備價值穩健特徵的上市公司證券整體表現。

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