《駐滬專電》科創２００指數等４條指數將於本周發布

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上交所和中證指數公司近日發布公告稱，

將於本周五（２３日）發布上證科創板盈利質量策略指數、上證科創板創新藥指數、上證智選科

創板價值５０策略指數等３條科創板指數。與此同時，上證科創板２００指數將於周二（２０日

）正式發布。

上述４條指數正式發布後，科創板指數數量將達到２４條，覆蓋寬基、主題、策略等多種類

型，境內外跟蹤產品規模合計近１６００億元人民幣。

具體來看，科創２００指數從科創板中選取市值偏小且流動性較好的２００隻證券作為樣本

，與科創５０、科創１００指數形成差異化定位，反映科創板市場不同市值規模上市公司證券的

整體表現。

上證科創板盈利質量策略指數從科創板上市公司證券中選取５０隻盈利能力較強、現金流狀

況較好的證券作為指數樣本，以反映科創板盈利質量較高的上市公司證券的整體表現。

上證科創板創新藥指數從科創板上市公司證券中選取３０隻業務涉及創新藥領域的上市公司

證券作為指數樣本，以反映科創板創新藥領域的上市公司證券的整體表現。

上證智選科創板價值５０策略指數則在科創板上市公司中選取經營風險及估值水平較低的

５０隻證券作為指數樣本，以反映科創板具備價值穩健特徵的上市公司證券整體表現。

