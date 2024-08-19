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AH股新聞

19/08/2024 08:57

【提振Ａ股】規範中介機構服務，地方政府不得為公司上市提供獎勵

　　《經濟通通訊社１９日專訊》近日，司法部會同財政部、中證監起草了《國務院關於規範中
介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（徵求意見稿）》，聚焦中介機構服務收費問題加強
監管，明確中介機構、發行人、地方人民政府的相關禁止性規定和處罰措施。
　
＊不得以股票公開發行上市結果作為收費條件＊
　
　　《規定》提出，包括證券公司、會計師事務所、律師事務所等在內的中介機構，不得以參與
實施財務造假、欺詐發行、違規信息披露等形式，幫助不符合法定條件的公司公開發行股票。證
券公司保薦業務、會計師事務所審計業務不得以股票公開發行上市結果作為收費條件，律師事務
所不得違反司法行政等部門關於律師服務收費的相關規定。《規定》還明確，地方人民政府不得
為公司上市給予獎勵。
　　在禁止性行為方面，《規定》指出，中介機構及其從業人員不得存在四方面情形：一是在合
同約定之外收取其他費用或者以臨時加價等方式變相提高收費；二是通過簽訂補充協議或者另行
約定等方式規避監管收取費用；三是通過入股、獲取上市獎勵費等方式謀取不正當利益；四是其
他違反國家規定的收費或者變相收費行為。
　　針對違法行為，《規定》也明確了處罰措施，若中介機構違反《規定》，依照有關法律規定
給予處罰。有關法律沒有規定的，由國務院證券監督管理、財政、司法行政、市場監督管理等部
門按照職責分工責令改正，給予警告，沒收違法所得；情節嚴重或者拒不改正的，並處以違法所
得１倍以上１０倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足１０萬元（人民幣．下同）的，處
以１０萬元以上１００萬元以下罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，並
處以１０萬元以上１００萬元以下罰款；依法記入誠信檔案，並與其他相關法律做好銜接。
　　業內人士指，部分中介機構在為公司公開發行股票提供服務的過程中，存在收費與公司股票
發行上市結果掛勾，誘發財務造假、欺詐發行等問題，有必要完善相關制度，規範相關收費行為
。《規定》堅持問題導向，堅持分類施策，從嚴監管，意在規範公開發行股票相關服務行為，提
高上市公司質量，保護投資者合法權益。（ｌｃ）

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