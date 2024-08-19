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AH股新聞

19/08/2024 09:20

《中國要聞》受查失聯一個月，來電科技創始人袁冰松發聲證自由

　　《經濟通通訊社１９日專訊》有媒體爆料，內地共享充電寶公司深圳來電科技的創始人袁冰
松近日失聯，與其同時失聯的還有來電的第一手接盤人韓冰。此二人在與浙江省浦江縣國資的合
作過程中致國有資產流失，被地方國資聘請的法律團隊追責。該消息引發廣泛關注。
　　對於上述消息，袁冰松昨日發布的朋友圈顯示：「上天是公正，一切的發生，都是最好的安
排。致良知，憑心做事，不做惡，天必佑之！」，以證實自己自由身。隨後，媒體從接近袁冰松
人士獲悉，該朋友圈由袁冰松所發，目前可以聯繫到袁冰松本人。此前，袁冰松確實配合調查，
聯繫不上一個月。
　　來電科技是共享充電寶行業最早「吃螃蟹」的企業之一。２０１３年１２月，來電創始團隊
成立；２０１４年１２月，來電推出第一代機櫃與共享充電寶。２０２２年因遭遇大量供應商、
代理商訴訟，來電充電寶的收款方，悄悄地由大股東浙江省浦江縣國資持股為主的浦江來電，變
更為深圳市來電哥信息科技有限公司，而深圳來電哥並非浦江來電控制的主體，而是由袁冰松控
制的主體。媒體指出該公司收款主體變更，是否涉嫌向袁冰松等人輸送利益，從而導致國有資產
流失的問題。浦江縣國資為了招商引資來電科技，曾拿出６個億人民幣，後續目標是上市。
　　天眼查信息顯示，浦江國資背景的企業在浦江來電的股份佔比頗高，而ＧＰ（普通合夥人）
則是浙江省國資委旗下的浙江省產投集團有限公司。（ｌｃ）

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