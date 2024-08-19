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AH股新聞

19/08/2024 08:45

【歐盟加稅】歐盟料本月底披露對華電動車反補貼調查終裁結果

　　《經濟通通訊社１９日專訊》綜合媒體報道，歐盟委員會將在８月底披露對中國產電動汽車
反補貼調查終裁結果，並於１１月４日前做出最終裁定。中國機電產品進出口商會揚言，對於有
意吸引中國車企前往投資的歐盟國家而言，「支持徵稅或將失去投資」。
　　歐委會針對中國產電動車反補貼調查始於２０２３年１０月；今年７月４日，歐委會發布初
裁結果，認定中國電動汽車及產業鏈受益於補貼，對歐盟電動汽車企業造成威脅。自７月５日起
，歐盟對中國電動車加徵臨時反補貼關稅。其中，上汽集團（滬：６００１０４）被指不配合調
查，被徵收最高一檔３７﹒６％稅率。有行業人士認為，歐盟很有可能將加徵關稅起點追溯到
２０２４年３月。
　
＊中國機電商會：或影響赴歐投資＊
　
　　中國機電商會在上周五（１６日）接受央視採訪時稱，歐盟給中國產電動汽車貼上補貼標簽
，這可能還會影響中國企業赴歐投資建廠，因為歐盟可依據《外國補貼條例》對中國赴歐投資企
業進行調查。
　　機電商會表示，中國電動汽車企業正密切關注歐盟反補貼調查的進展和結果，並將據此評估
赴歐投資風險，作出投資決策；強調一個保持開放、公平的歐盟市場，對中國企業更具投資吸引
力。（ｒｙ）

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