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AH股新聞

19/08/2024 09:15

《以舊換新》商務部等七部門發文，汽車以舊換新消費補貼翻倍

　　《經濟通通訊社１９日專訊》最近，商務部、財政部等７部門發布《關於進一步做好汽車以
舊換新工作的通知》，重點在於提高報廢更新補貼標準、加大資金支持力度，優化審核撥付監管
流程等。有業內人士透露，廣東省相關細則措施也有望在近日出台。
　　通知顯示，對符合《關於印發〈汽車以舊換新補貼實施細則〉的通知》規定，個人消費者於
２０２４年４月２４日（含當日，下同）至２０２４年１２月３１日期間，報廢國三及以下排放
標準燃油乘用車或２０１８年４月３０日前註冊登記的新能源乘用車，並購買新能源乘用車或
２﹒０升及以下排量燃油乘用車的，調整補貼標準，具體如下：對報廢上述兩類舊車並購買新能
源乘用車的，補貼２萬元（人民幣．下同）；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車並購買
２﹒０升及以下排量燃油乘用車的，補貼１﹒５萬元。
　　相比起４月份發布的首輪實施細則，補貼標準由原來的購買新能源乘用車補貼１萬元、購買
燃油乘用車補貼７０００元，分別提高到２萬元和１﹒５萬元，均增長了一倍及以上。
　　廣東省汽車流通協會會長嚴斐表示，按照以往的經驗，相信廣東省也會很快出台追加補貼的
政策，正常來說，這次的補貼力度肯定比以前的更大。（ｒｙ）

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