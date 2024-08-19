《Ａ股行情》中工農建四大行Ａ股創新高，滬綜指倒升０﹒５％

《經濟通通訊社１９日專訊》滬深銀行股持續走高，工商銀行（滬：６０１３９８）、農業
銀行（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）
早盤創歷史新高，交通銀行（滬：６０１３２８）、浦發銀行（滬：６０００００）亦創年內新
高。
櫂重金融板塊加持，滬深股市倒升，滬綜指低開高走，現倒升０﹒５％，深成指升
０﹒３４％。（ｃｔ）
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19/08/2024 11:02
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早盤創歷史新高，交通銀行（滬：６０１３２８）、浦發銀行（滬：６０００００）亦創年內新
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