  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯
AH股新聞

19/08/2024 11:02

《Ａ股行情》中工農建四大行Ａ股創新高，滬綜指倒升０﹒５％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬深銀行股持續走高，工商銀行（滬：６０１３９８）、農業
銀行（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）
早盤創歷史新高，交通銀行（滬：６０１３２８）、浦發銀行（滬：６０００００）亦創年內新
高。
　　櫂重金融板塊加持，滬深股市倒升，滬綜指低開高走，現倒升０﹒５％，深成指升
０﹒３４％。（ｃｔ）

《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰19/08/2024 11:16  《Ａ股焦點》全國蔬菜價格走高，農業種植股拉升

其他AH股新聞
More

19/08/2024 11:22  《神州債市》財政部明日招標賣國債，操作總額６﹒２億人民幣

19/08/2024 11:16  【聚焦數據】稅務總局：７月工業企業銷售收入同比增６％

19/08/2024 11:16  《Ａ股焦點》中石油、中石化獲大摩上調Ａ股評級，股價僅微升

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

奧運會的叢林法則

16/08/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金