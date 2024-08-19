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AH股新聞

19/08/2024 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒５３％，華為海思、金融板塊拉動

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今早低開，三大指數不久後震盪回升，創業板指、深
成指早盤曾漲超１％，滬綜指一度站上２９００點，黃金、保險、銀行及海思概念股漲幅居前。
滬綜指半日升０﹒５３％，報２８９４﹒５７點，深成指升０﹒３５％，創業板指升０﹒２１％

　　兩市半日成交３７４１億元（人民幣．下同），較上日（１６日）同時段成交升近１％。
　
＊專家看好Ａ股或迎反彈，金融板塊發力＊
　
　　國務院總理李強上周五（１６日）主持召開國務院第五次全體會議，強調要堅定不移完成全
年經濟社會發展目標任務，要下大力氣增強經濟持續回升向好態勢，更有力擴大內需，以提振消
費為重點，針對性採取措施，暢通經濟循環。
　　《澎湃新聞》引述多位專家表示，下半年的中國宏觀經濟雖然面臨一定程度的擾動，但整體
而言有利條件強於不利因素，中國經濟向好的基本趨勢沒有改變。下半年Ａ股仍將面臨不少的內
外積極因素，特別是未來隨著積極政策的不斷落地，市場有望給予正反饋。
　　金融板塊早盤走高，工商銀行（滬：６０１３９８）、農業銀行（滬：６０１２８８）、中
國銀行　（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）再創歷史新高，交通銀行
（滬：６０１３２８）、浦發銀行　（滬：６０００００）及光大銀行（滬：６０１８１８）亦
創年內新高。保險股升幅居前，板塊半日漲約１﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）及中國
人壽（滬：６０１６２８）升約２﹒３％，中國太保（滬：６０１６０１）、中國人保
（滬：６０１３１９）半日漲１﹒８％，中國平安（滬：６０１３１８）升１％；其中，中國人
保股價創年內新高。
　
＊華為海思概念續炒作，半日升超３％＊
　
　　華為海思概念連續多日炒上，今早續領先，世紀鼎利（深：３０００５０）升逾１５％，創
維數字（深：０００８１０）、好上好（深：００１２９８）漲停，深圳華強
（深：００００６２）實現三連漲停。深圳華強昨公告稱，作為海思的主要授權代理商之一，海
思新產品的推廣進度存在不確定性，對公司業績的影響有待觀察。
　　據早前報道，華為據悉即將推出媲美英偉達Ｈ１００的新ＡＩ芯片，包括字節跳動、百度在
內的互聯網大企正就購買事項與華為進行磋商，可能的訂單價值約２０億美元。（ｒｙ）

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