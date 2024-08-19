《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒５３％，華為海思、金融板塊拉動

《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今早低開，三大指數不久後震盪回升，創業板指、深

成指早盤曾漲超１％，滬綜指一度站上２９００點，黃金、保險、銀行及海思概念股漲幅居前。

滬綜指半日升０﹒５３％，報２８９４﹒５７點，深成指升０﹒３５％，創業板指升０﹒２１％

。

兩市半日成交３７４１億元（人民幣．下同），較上日（１６日）同時段成交升近１％。



＊專家看好Ａ股或迎反彈，金融板塊發力＊



國務院總理李強上周五（１６日）主持召開國務院第五次全體會議，強調要堅定不移完成全

年經濟社會發展目標任務，要下大力氣增強經濟持續回升向好態勢，更有力擴大內需，以提振消

費為重點，針對性採取措施，暢通經濟循環。

《澎湃新聞》引述多位專家表示，下半年的中國宏觀經濟雖然面臨一定程度的擾動，但整體

而言有利條件強於不利因素，中國經濟向好的基本趨勢沒有改變。下半年Ａ股仍將面臨不少的內

外積極因素，特別是未來隨著積極政策的不斷落地，市場有望給予正反饋。

金融板塊早盤走高，工商銀行（滬：６０１３９８）、農業銀行（滬：６０１２８８）、中

國銀行 （滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）再創歷史新高，交通銀行

（滬：６０１３２８）、浦發銀行 （滬：６０００００）及光大銀行（滬：６０１８１８）亦

創年內新高。保險股升幅居前，板塊半日漲約１﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）及中國

人壽（滬：６０１６２８）升約２﹒３％，中國太保（滬：６０１６０１）、中國人保

（滬：６０１３１９）半日漲１﹒８％，中國平安（滬：６０１３１８）升１％；其中，中國人

保股價創年內新高。



＊華為海思概念續炒作，半日升超３％＊



華為海思概念連續多日炒上，今早續領先，世紀鼎利（深：３０００５０）升逾１５％，創

維數字（深：０００８１０）、好上好（深：００１２９８）漲停，深圳華強

（深：００００６２）實現三連漲停。深圳華強昨公告稱，作為海思的主要授權代理商之一，海

思新產品的推廣進度存在不確定性，對公司業績的影響有待觀察。

據早前報道，華為據悉即將推出媲美英偉達Ｈ１００的新ＡＩ芯片，包括字節跳動、百度在

內的互聯網大企正就購買事項與華為進行磋商，可能的訂單價值約２０億美元。（ｒｙ）

