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AH股新聞

19/08/2024 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒４９％，中美開會穩金融合作銀行股強

　　《經濟通通訊社１９日專訊》上周多個宏觀經濟數據出爐，顯示７月消費小幅回暖，但市場
估需要更多政策維持復甦勢頭。國務院總理李強主持召開國務院第五次全體會議，亦強調要下大
力氣增強經濟持續回升向好態勢，要更加有力擴大內需，以提振消費為重點，針對性採取措施。
　　Ａ股今日低開高走，午後走勢漸分化，滬綜指、深成指維持升勢，創業板指掉頭向下，銀行
股全日強勢，跨境支付、華為海思概念升幅居前，ＡＩ眼鏡板塊現回吐。滬綜指全日升
０﹒４９％，三連升，報２８９３﹒６７點，深成指升０﹒０８％，創業板指軟０﹒１４％。滬
深兩市今日成交５７０６億元（人民幣．下同），較上個成交日（１６日）縮量２０５億元或減
３﹒５％。
　
＊四大行齊創歷史新高＊
　
　　中美金融工作組８月１５－１６日在上海舉行第五次會議，會議期間中國人民銀行與美國財
政部就在中美金融工作組框架下加強中美金融穩定合作簽署了換文，互換了金融穩定聯絡人名單
，旨在出現金融壓力事件和金融機構運營風險時雙方金融管理部門能夠保持及時、暢通的聯絡渠
道，減少不確定性。
　　銀行股全日強勢，工商銀行（滬：６０１３９８）、農業銀行（滬：６０１２８８）、中國
銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）再創歷史新高，交通銀行
（滬：６０１３２８）、浦發銀行（滬：６０００００）等亦創年內新高，滬農商行
（滬：６０１８２５）漲６﹒４％，蘇農銀行（滬：６０３３２３）升４﹒５％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３５６﹒９７　＋０﹒３４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８９３﹒６７　＋０﹒４９　　　　２４２９﹒９５　　
　　上證Ａ股指數　　３０３２﹒８８　＋０﹒５０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８３５６﹒９０　＋０﹒０８　　　　３２７６﹒２２　　
　　深圳創業板指數　１５８９﹒２９　－０﹒１４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３５﹒１０　　－０﹒０６　　　　　０﹒８１　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１０５﹒２６　－０﹒０９　　　　　０﹒５５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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