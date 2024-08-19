《神州債市》財政部下周四續作四千億特別國債，個人投資者不能買

《經濟通通訊社１９日專訊》財政部宣布，擬於２０２４年８月２９日（下周四）發行

２０２４年到期續作特別國債（一期）、（二期）。第一期為１０年期固定利率附息債，第二期

為１５年期固定利率附息債，發行面值分別為３０００億元（人民幣．下同）、１０００億元，

票面利率均為發行日前１至５個工作日（含第１和第５個工作日）中國國債收益率曲線中，同期

限國債收益率算術平均值（四捨五入計算到０﹒０１％）。

兩期國債在全國銀行間債券市場面向境內有關銀行定向發行，中國人民銀行將面向有關銀行

開展公開市場操作。兩期國債均於２０２４年８月２９日開始計息，每半年支付一次利息，付息

日為每年２月２８日（節假日順延，下同）和８月２９日，第一期於２０３４年８月２９日償還

本金並支付最後一次利息，第二期於２０３９年８月２９日償還本金並支付最後一次利息。



＊財政部：為原特別國債等額滾動發行，不增加財政赤字＊



財政部有關負責人表示，２０２４年到期續作的４０００億元特別國債，發行過程不涉及社

會投資者，個人投資者不能購買。２０２４年到期續作特別國債是原特別國債的等額滾動發行，

仍與原有資產負債相對應，不增加財政赤字。

２００７年，經國務院同意和全國人大常委會批准，財政部發行了１﹒５５萬億元特別國債

，作為中國投資有限責任公司的資本金來源。期限主要為１０年、１５年，２０１７年起陸續到

期。２０１７年和２０２２年上述部分特別國債到期時，財政部向有關銀行定向發行特別國債償

還。對於２０２４年８月２９日即將到期的４０００億元特別國債，財政部將延續以前年度做法

，繼續採取滾動發行的方式，向有關銀行等額定向發行２０２４年到期續作特別國債，所籌資金

用於償還當月到期本金。（ｓｌ）

