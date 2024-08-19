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AH股新聞

19/08/2024 14:34

《Ａ股焦點》金城醫藥瀉１７％，董事長涉操縱證券市場被立案調查

　　《經濟通通訊社１９日專訊》金城醫藥（深：３００２３３）股價目前瀉１７﹒３％，報
１１﹒８９元人民幣。
　　頭孢類醫藥中間體「一哥」金城醫藥上周五（１６日）公告，公司實控人、董事長趙葉青因
涉嫌操縱證券市場違法違規行為，於１４日收到中證監下發的《立案告知書》。內媒《２１財經
》記者以投資者身份致電金城醫藥，詢問實控人被立案及股價下跌相關事宜。相關人士回應稱，
目前實控人被立案沒有影響公司正常生產經營，不清楚股價下跌與此事有無關係，後續公司會考
慮採用相關措施恢復投資者的信心。
　　《長江商報》則指出，現年４８歲、屬於「藥二代」的趙葉青，２８歲時從加拿大回國，進
入父親創辦的金城醫藥，至２００８年接捧成為董事長，全面掌舵。２０１１年６月，趙葉青推
動金城醫藥上市，成為醫藥中間體行業首家上市企業。不過，近四年金城醫藥研發投入止步不前
，股價更自２０１９年起頻繁大起大落，曾經的重要股東頻頻大手筆減持套現，例如北京錦聖。
　　報道指，２０２０年初至７月金城醫藥股價不斷上漲期間，包括北京錦聖在內等股東、高管
頻頻大手筆減持套現；２０２１年２月初－４月底、５月底－８月底、９月－１２月初以及
２０２２年４月１日，北京錦聖大舉減持之時，恰巧是金城醫藥股價上漲或高位震蕩之時。報道
直指，「北京錦聖在相對高位實現精準減持……趙葉青是否提供了幫助？市場等待證監會在調查
後做出權威解讀」。（ｓｌ）

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