【人行操作】８月ＬＰＲ明發布，機構料淨息差收窄壓力下保持不動

《經濟通通訊社１９日專訊》中國人民銀行將於明日發布８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

。《路透》調查顯示，受訪的３７位金融機構人士一致預計，本月兩個期限的ＬＰＲ報價均將保

持不動。

人行７月意外下調七天逆回購操作利率１０個基點後，當月ＬＰＲ亦隨之同步下調１０個基

點。北京一銀行交易員認為，ＬＰＲ剛在７月下調過，８月再下調的可能性不大，「短期會穩一

下」。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，８月ＬＰＲ利率有望保持穩定，從目前國內資

金需求相對供給偏弱方面看，ＬＰＲ利率仍存在一定調降壓力，但也面臨三方面阻力。一是政策

利率保持穩定；二是今年以來ＬＰＲ報價經歷兩次較大幅度調整，房貸利率和實體經濟融資成本

不斷刷新記錄低位，政策效果持續釋放中；三是部分銀行仍面臨較大淨息差收窄和經營壓力。銀

行淨息差收窄對ＬＰＲ調整的阻力較大，市場也對銀行淨息差、銀行財報業績的關注較高。

去年６月，ＬＰＲ兩個期限均下調１０個基點，同年８月則僅一年期跟進降息１０基點、五

年期利率維持不變。今年２月，五年期以上ＬＰＲ創紀錄下調２５個基點、一年期則持穩；然後

今年７月一年和五年ＬＰＲ又同步下調１０個基點。目前一年期和五年期以上利率分別為

３﹒３５％和３﹒８５％。

人行上周決定將本月１５日到期的中期借貸便利（ＭＬＦ）延後至８月２６日（下周一）進

行續做，意味著ＭＬＦ作為政策「錨利率」的退場；由短及長的利率傳導基調下，七天期逆回購

正式被推上政策利率「新王位」。（ｓｌ）

