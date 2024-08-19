《神州金融》保險產品預定利率上限９月起下調，最高僅２﹒５％

《經濟通通訊社１９日專訊》國家金融監督管理總局日前發布《關於健全人身保險產品定價

機制的通知》，自２０２４年９月１日起，新備案的普通型保險產品預定利率上限為２﹒５％，

相關責任準備金評估利率按２﹒５％執行；預定利率超過上限的普通型保險產品停止銷售。

同時，自２０２４年１０月１日起，新備案的分紅型保險產品預定利率上限為２％，相關責

任準備金評估利率按２％執行；預定利率超過上限的分紅型保險產品停止銷售。新備案的萬能型

保險產品最低保證利率上限為１﹒５％，相關責任準備金評估利率按１﹒５％執行；最低保證利

率超過上限的萬能型保險產品停止銷售。

《通知》並指出，要建立預定利率與市場利率掛勾及動態調整機制。參考５年期以上貸款市

場報價利率（ＬＰＲ）、５年定期存款基準利率、１０年期國債到期收益率等長期利率，確定預

定利率基準值，由保險業協會發布。掛勾及動態調整機制應當報金融監管總局。達到觸發條件後

，各公司按照市場化原則，及時調整產品定價。



＊鼓勵開發長期分紅型保險產品＊



此外，《通知》鼓勵開發長期分紅型保險產品。對於預定利率不高於上限的分紅型保險產品

，可以按普通型保險產品精算規定計算現金價值。

《通知》又要求，強化銷售行為管理，切實保護消費者合法權益。加強銷售人員分級分類管

理，有序實現銷售人員資質分級、產品分類、差異授權。加強產品適當性管理，根據消費者需求

、風險承受能力和交費能力銷售適配的保險產品，不得將浮動收益誤導為保證收益。（ｓｌ）

