《神州金融》招商仁和人壽：無授權任何機構或個人進行退保等操作

《經濟通通訊社１９日專訊》招商仁和人壽發布聲明稱，近期有不法分子假冒招商仁和人壽

名義，通過向社會公眾撥打電話、發送短信等形式，以保單退保、生存金或滿期金領取、保單檢

視、兌換禮品等為由，實施詐騙等違法犯罪活動。

聲明強調，招商局仁和人壽保險股份有限公司未授權任何機構或個人進行退保、減保、保單

貸款等操作，也不會通過任何非正規渠道與客戶聯繫要求退保等操作，任何以公司名義進行的退

保黑產活動都是非法的，公司將嚴厲打擊並追究相關責任人的法律責任。

招商仁和人壽同時發布風險提示提醒公眾，所謂「代理退保」往往以全額退保、快速維權為

誘餌，誘導消費者委託其代為辦理保險退保事宜。然而，這些機構或個人往往誇大保險產品問題

，隱瞞退保真實風險及後續不良影響，通過收取高額手續費、誘導消費者提供個人信息及銀行帳

戶等非法手段牟利。招商仁和人壽呼籲切勿隨意向他人透露個人敏感信息，不要將銀行卡、身份

證、保險合同等重要單證輕易轉交他人，以免被非法使用，蒙受損失。

據招商仁和人壽官網，招商仁和人壽註冊資本為６５﹒９９億元人民幣，由招商局、中國移

動（００９４１）（滬：６００９４１）、中國航信（００６９６）三大央企，聯合多家企業共

同發起設立。（ｓｌ）

