【國務會議】李強：全面實施跨境服務貿易負面清單

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院總理李強主持召開國務院常務會議

，會議審議通過《關於以高水平開放推動服務貿易高質量發展的意見》和《外商投資准入特別管

理措施（負面清單）（２０２４年版）》，會議提出，全面實施跨境服務貿易負面清單。

會議指出，加快發展服務貿易是擴大高水平對外開放、培育外貿發展新動能的必然要求。要

提升服務貿易自由化便利化水平，全面實施跨境服務貿易負面清單，推進服務業擴大開放綜合試

點示範，促進人才、資金、技術成果、數據等資源要素跨境流動。要推進服務貿易重點領域創新

發展，促進服務貿易與貨物貿易相互融合，支持金融、咨詢、設計、認證認可等專業服務國際化

發展，打造新的服務貿易增長點。

會議指出，要進一步放寬外資准入，全面取消製造業領域外資准入限制措施，抓緊推進電信

、教育、醫療等服務領域開放。要適應新形勢優化吸引外資政策，及時回應外商合理訴求，在優

化營商環境、完善服務保障等方面出台更多務實舉措。



＊推動專精特新中小企業數字化轉型＊



會議審議通過《法規規章備案審查條例（草案）》和《城市公共交通條例（草案）》，研究

促進專精特新中小企業高質量發展的政策措施。

《法規規章備案審查條例（草案）》要求堅持「有件必備、有備必審、有錯必糾」，重點關

注地方和部門立法與上位法不一致、影響全國統一大市場建設、損害營商環境等問題，優質高效

做好備案審查工作。《城市公共交通條例（草案）》要求結合條例出台實施，切實提高城市公共

交通服務質量效率和安全管理水平。

會議指出，要大力培育發展專精特新中小企業，強化財稅、金融、科技、產業、人才等政策

協同，全鏈條支持企業創新發展。要持續優化發展環境，完善梯度培育、要素保障、公共服務等

機制，幫助企業解決實際困難。要以實施大規模設備更新為契機，推動專精特新中小企業數字化

、智能化、綠色化轉型，不斷提升核心競爭力。

