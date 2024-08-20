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AH股新聞

20/08/2024 08:56

《駐京專電》發改委：打造京津冀一流營商環境，破除制約發展障礙

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家發改委發布《京津冀一流營商環境建
設三年行動方案》，加快打造京津冀一流營商環境，破除制約區域高質量發展的體制機制障礙，
助力京津冀協同發展戰略實施。
　
＊降低經營主體制度性交易成本＊
　
　　《方案》在總體要求方面提到，以創新協同發展體制機制為重點，圍繞經營主體生存發展所
需的高頻事項，深化跨區域協同合作，推動公共服務共建共享，進一步降低經營主體制度性交易
成本，增強對國內外要素資源的吸引力。經過三年時間，京津冀區域限制生產要素自由流動和優
化配置的障礙有效破除，貿易投資和政務服務更加便利，制度性交易成本明顯降低，經營主體活
躍度和發展質量顯著提高，以市場化、法治化、國際化一流營商環境打造區域協同發展新優勢。
　　《方案》提出，要持續推進公共服務共建共享，助力區域協同發展。促進教育資源協同發展
，完善京津冀教育協同發展合作機制，推動京津優質中小學、幼兒園與河北省學校開展跨區域合
作辦學，擴大優質教育資源。同時，要推進醫療資源共建共享。
　
＊深入推進合格境外有限合夥人等工作＊
　
　　在支持雄安新區優化營商環境方面，《方案》指出，要更好服務功能疏解項目落地。一是持
續提升涉企服務質效。聚焦重點項目和疏解企業辦事需求，持續推動更多關聯事項集成辦，最大
限度利企便民。二是加快重點領域對外開放。鼓勵企業利用內外兩個市場融資，深入推進合格境
外有限合夥人（ＱＦＬＰ）、跨境人民幣貸款等工作。支持本外幣合一銀行帳戶體系試點在雄安
新區擴大實施范圍。推進金融業高水平對外開放，支持經營穩健、資質優良的外資機構在綠色金
融、養老健康、資產管理等領域展業，鼓勵符合條件的外資機構參與各類業務試點。三是著力營
造創新創業生態。探索開展市場准營承諾即入制，健全行業綜合監管制度。用好雄安新區科技創
新專項，建立全國性空天信息和衛星互聯網創新聯盟，按程序積極推進雄安新區建設國家高新技
術產業開發區。

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