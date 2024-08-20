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AH股新聞

20/08/2024 10:13

《駐京專電》工信部金壯龍：要健全平台經濟常態化監管制度

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》工信部部長金壯龍在《人民日報》發文指
出，平台經濟是實體經濟和數字經濟深度融合的重要載體，對促進創新創業、推動產業升級、培
育發展新動能具有重要作用。要健全平台經濟常態化監管制度，支持平台企業發揮生態優勢，提
升數字技術和產品服務水平。構建算法安全治理體系，完善算法備案、分類分級管理、安全評估
等監管制度。健全保障平台企業境外發展的法律政策和服務體系。完善靈活就業和新就業形態勞
動者權益保障制度，加快探索適合新就業形態勞動者特點的社會保障參保辦法。
　　推動製造業高端化、智能化、綠色化。高端化、智能化、綠色化是製造業高質量發展的主要
方向。要實施製造業重大技術改造升級和大規模設備更新工程，開展製造業新型技術改造城市試
點，促進企業廣泛應用數智技術、綠色技術實施改造升級，推動設備更新、工藝升級、數字賦能
、管理創新，加快向全球價值鏈中高端邁進。完善智能製造推進機制，體系化開展場景模式探索
、系統解決方案揭榜攻關、標准研制應用和評估評價，以智能製造為主攻方向推動產業技術變革
和優化升級。推動數字化綠色化協同發展，加快數字化綠色化融合技術創新研發和應用，推動製
造業綠色低碳轉型。

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