【提振內房】住建部：要下大力氣完成全年目標，提早謀劃明年工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》住建部部長倪虹主持召開黨組（擴大）會

議，會議強調，要下大力氣完成全年目標任務。進一步增強緊迫感和責任感，採取有力措施，齊

心協力把全國住房城鄉建設會議提出的各項目標任務完成好，並提早研究謀劃明年工作。

此外，準確把握當前住房城鄉建設面臨的形勢，堅持尊重科學、尊重規律、尊重實際，堅持

專業、敬業，著力加強機制和能力建設，以住房城鄉建設高質量發展和高水平安全，為增強經濟

持續回升向好態勢作貢獻。

