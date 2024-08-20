  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

20/08/2024 13:46

【提振內房】住建部：要下大力氣完成全年目標，提早謀劃明年工作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》住建部部長倪虹主持召開黨組（擴大）會
議，會議強調，要下大力氣完成全年目標任務。進一步增強緊迫感和責任感，採取有力措施，齊
心協力把全國住房城鄉建設會議提出的各項目標任務完成好，並提早研究謀劃明年工作。
　　此外，準確把握當前住房城鄉建設面臨的形勢，堅持尊重科學、尊重規律、尊重實際，堅持
專業、敬業，著力加強機制和能力建設，以住房城鄉建設高質量發展和高水平安全，為增強經濟
持續回升向好態勢作貢獻。

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

奧運會的叢林法則

16/08/2024 07:57

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金